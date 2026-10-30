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Papa Leon a solicitat un buletin de vot prin corespondență pentru alegerile de la jumătatea mandatului din SUA

Papa Leon al XIV-lea, un alegător înregistrat în statul american Illinois, este pregătit să voteze la alegerile intermediare de săptămâna viitoare, după ce a solicitat un buletin de vot prin corespondență la reședința sa din Cetatea Vaticanului.
Papa Leon a solicitat un buletin de vot prin corespondență pentru alegerile de la jumătatea mandatului din SUA
Ioana Târziu
30 oct. 2026, 07:35, Știri externe
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Suveranul Pontif a solicitat buletinul de vot pe 3 octombrie, a confirmat joi pentru NBC News șefa de cabinet a biroului grefierului comitatului Will, unul din comitatele din Illinois.

Biroul funcționarului a transmis că încă nu a primit buletinul de vot completat de Papa Leon.

Nu este clar dacă acesta a completat sau a trimis buletinul de vot prin poștă.

Prin faptul că a devenit primul papă american în mai 2025, Papa Leon al XIV-lea ar fi primul papă care votează la alegerile din SUA.

Datele publice arată că liderul Bisericii Catolice a votat la alegerile anterioare, exprimând voturi la alegerile generale din 2012, 2014, 2018 și 2024.

De asemenea, a votat la alegerile primare republicane din 2012, 2014 și 2016, potrivit sursei citate.

Papa s-a întors la Vatican pe 18 octombrie, după ce a fost internat la spitalul Gemelli din Roma pentru o operație la plămâni.

Papei Leon i s-a extirpat lobul inferior al plămânului drept, după ce medicii au descoperit o tumoare, diagnosticată ulterior drept adenocarcinom. Aceasta este cea mai frecventă formă de cancer pulmonar.

Testele ulterioare au indicat că nu este necesar un tratament suplimentar, iar Suveranul Pontif și-a reluat treptat activitățile zilnice.

De asemenea, Vaticanul a confirmat săptămâna aceasta că Papa Leon va continua călătoria sa planificată în Uruguay, Argentina și Peru, în perioada 6-17 noiembrie, fără nicio modificare a programului.

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