O femeie din Neamț ar fi încercat să se sinucidă cu o butelie cu gaz

Femeia bătea cu butelia în tocul ușii din interiorul apartamentului său.

„La data de 28 octombrie a.c., ora 09:44, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat din municipiul Roman, care a sesizat faptul că, o femeie bate cu o butelie în ușă, din interiorul unui apartament din municipiul Roman.

Potrivit IPJ Neamț, „aceasta manifesta intenția de a se sinucide, prin folosirea buteliei”.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de intervenție, un negociator, precum și pompierii din cadrul I.S.U. Neamț, pentru a facilita accesul în locuuință.

Echipele de intervenție au reușit să pătrundă în imobil, prin forțarea ușii de acces.

„Persoana în cauză, o femeie, în vârstă de 58 de ani, din Roman, a fost transportată la Unitatea de primiri urgențe, fiind ulterior internată la Secția de Psihiatrie”, informează IPJ Neamț.