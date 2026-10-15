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O explozie a distrus complet trei case, iar o persoană a suferit arsuri pe 55% din corp. De vină ar fi fost o butelie de gaz

O explozie a distrus trei case din județul Vrancea, iar alte șapte locuințe au fost și ele afectate. O victimă, care se afla în locuința unde s-a produs deflagrația, a suferit arsuri pe 55% din corp. Autoritățile spun că de vină a fost o butelie de gaz.
O explozie a distrus complet trei case, iar o persoană a suferit arsuri pe 55% din corp. De vină ar fi fost o butelie de gaz
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Sursa foto: ISU Vrancea
Coralia Frigea
15 oct. 2026, 12:40, Social
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O explozie devastatoare s-a produs miercuri îl localitatea Sihlea, din județul Vrancea. Trei case au fost distruse complet de deflagrație, iar alte șapte au suferit avarii.

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O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, după ce a suferit arsuri pe 55% din corp.

Mai multe locuințe, sfărâmate de o explozie. Ce au crezut localnicii

Au ars în totalitate atât două corpuri alipite, din aceeași curte, și un adăpost de animale, aflat pe proproietatea vecină.

Celelalte șapte locuințe au suferit pagube materiale, la nivelul ferestrelor și a ușilor. Mai exact, au fost găsite geamuri sparte sau deteriorate și uși afectate de suflul exploziei.

Locuitorii din zonă au crezut inițial că sunetul puternic provenea de la o bază militară, aflată la doar un kilometru distanță.

O victimă, grav rănită

Primul apel la 112 a fost dat în jurul orei 06:00. Localnicii anunțau autoritățile că s-a produs o explozie, că nu a fost urmată de un incendiu, însă o persoană are nevoie de îngrijiri medicale.

„Imediat s-au deplasat la fața locului 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj SMURD, precum și un echipaj SAJ Vrancea”, a transmis ISU Vrancea.

Un bărbat, în vârstă de 53 de ani prezenta arsuri pe 55% din suprafața corpului, la momentul în care autoritățile au sosit la locul incindentului.

Vinovatul: o butelie de gaz

Autoritățile au constatat că explozia a pornit de la o butelie care era încărcată cu gaz. Mai exact, în interiorul locuinței s-a produs o acumulare de gaze combustibile.

Proprietarul ar fi folosit un sistem de încălzire bazat pe GPL, butelia fiind amplasată în interiorul clădirii. De asemenea, aceasta mai era folosită și pentru aragaz.

„Pentru a evita situații în care viața și bunurile sunt puse în pericol, recomandăm cetățenilor să utilizeze doar echipamente omologate. Folosiți exclusiv rezervoare verificate ISCIR (cu inspecția tehnică valabilă) și racorduri speciale pentru GPL, strânse obligatoriu prin folosirea colierelor metalice la ambele capete”, au atenționat autoritățile.

De asemenea, acestea au emis și o listă cu recomandări, pentru a preveni incidentele de acest tip:

  • Închideți imediat robinetul buteliei și ochiurile de la aragaz.
  • Deschideți larg ferestrele și ușile pentru a aerisi încăperea.
  • Nu atingeți nicio sursă electrică: Nu aprindeți lumina, nu folosiți chibrituri/brichete și nu acționați niciun aparat electrocasnic (nici măcar nu scoateți din priză echipamentele în funcțiune, deoarece se pot produce scântei în întrerupător).
  • Părăsiți zona și sunați la numărul de urgență 112 de la distanță sigură dacă scurgerea este masivă sau nu poate fi oprită.

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