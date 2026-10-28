Termoenergetica explică de ce a lipsit apa caldă în Sectorul 4 în ultima perioadă. Când ar urma să se stabilizeze situația

Potrivit Termoenergetica București, problemele din Sectorul 4 din ultimele luni au fost determinate de lucrările de modernizare a rețelei magistrale de termoficare, derulate în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Sectorul 4 a fost ultimul în care au început aceste intervenții.

Lucrările s-au desfășurat în mai multe etape, respectiv în perioada 20 iulie – 2 august, când au fost efectuate intervenții la conductele magistrale; între 28 septembrie și 9 octombrie, pentru modernizarea și conectarea conductelor; în intervalul 26–30 octombrie, când sunt realizate legăturile finale de pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu și este înlocuit un cămin subteran.

„În anumite zone (căminele de legătură și subtraversările de bulevarde) nu s-a putut monta conductă temporară (provizorat). Acolo alimentarea a fost oprită pe durata lucrărilor, pentru că nu exista altă soluție tehnică. În plus, zona a fost alimentată din CET Sud, pe un traseu mai lung decât cel normal. Din cauza distanței și a pierderilor de presiune, apa ajungea uneori doar călduță sau cu întreruperi, mai ales dimineața și seara”, a mai transmis Termoenergetica București într-un mesaj publicat pe Facebook.

Când ar urma să se stabilizeze situația

Potrivit instituției, începând de miercuri, 28 octombrie, debitul și presiunea la CET Sud au fost majorate, iar această măsură ar trebui să îmbunătățească circulația agentului termic în rețea.

În același timp, CET Progresu, care alimentează Sectorul 4 pe traseul cel mai scurt, a rămas oprit, întrucât rețeaua aflată în lucru nu putea prelua energia termică în parametrii necesari.

Potrivit companiei, lucrările de pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu se încheie în aceste zile, iar Termoenergetica a solicitat repornirea centralei CET Progresu începând cu ziua de luni, 2 noiembrie.

„Odată cu implementarea acestor măsuri, situația se va stabiliza treptat”, a precizat compania.