Un tânăr de 17 ani din Timișoara a fost reținut după ce a spart oglinzile mai multor mașini

Săptămâna trecută, pe 30 octombrie, polițiștii din Timișoara au fost sesizați de un bărbat, în jurul orei 22:30, cu privire la faptul că o persoană ar fi distrus oglinzile retrovizoare ale unui număr de 6 autoturisme.

Mașinile erau parcate pe strada Lacului din municipiul Timișoara.

În urma cercetărilor, autoritățile au descoperit că a este vorba de un tânăr în vârstă de 17 ani.

Joi, băiatul a fost reținut timp de 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Cercetările continuă în vederea documentării întregii activități infracționale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.