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Reacția ministrului Educației după ce un profesor a fost agresat la Timișoara: „Nicio nemulțumire nu justifică intimidarea sau violența”

Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat vineri că susține introducerea unor măsuri suplimentare pentru protejarea profesorilor împotriva amenințărilor și agresiunilor.
Reacția ministrului Educației după ce un profesor a fost agresat la Timișoara: „Nicio nemulțumire nu justifică intimidarea sau violența”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
16 oct. 2026, 09:35, Social
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Într-o postare pe Facebook, ministrul Educației a condamnat agresarea unui profesor de sport de la Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara de către membri ai familiei unui elev și a subliniat necesitatea întăririi autorității cadrelor didactice.

„Susțin creșterea disciplinei și a exigenței la ore, iar acest lucru presupune întărirea autorității profesorului și protejarea sa împotriva amenințărilor, agresiunilor și presiunilor menite să îl împiedice să își exercite responsabilitățile profesionale”, a transmis Mihai Dimian.

Ministrul a subliniat că profesorii trebuie să poată cere respectarea regulilor, să evalueze corect și să intervină atunci când comportamentul unui elev afectează desfășurarea orei, având sprijinul conducerii școlii și al instituțiilor statului.

El a precizat că a susținut aceste măsuri atât în propunerea de program de guvernare, cât și în cadrul audierilor din Parlament.

Ministrul Educației condamnă agresiunea de la Timișoara

Mihai Dimian a salutat intervenția autorităților judiciare în cazul profesorului agresat la Timișoara.

„Condamn ferm agresiunea asupra profesorului de educație fizică și sport de la Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara. Salut intervenția promptă a autorităților judiciare. Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului de 39 de ani și pentru 20 de zile a minorului de 16 ani, cercetați în acest dosar”, a scris ministrul.

Ministrul a anunțat că profesorul agresat va beneficia de sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, al Inspectoratului Școlar Județean și al conducerii școlii.

„Ministerul Educației și Cercetării, atât direct, cât și prin Inspectoratul Școlar Județean și conducerea școlii, va acorda întregul sprijin cadrului didactic agresat și va coopera cu organele judiciare pentru clarificarea faptelor și tragerea la răspundere a celor vinovați, potrivit legii. Este necesară și asigurarea sprijinului psihologic pentru cei afectați de incident”, a adăugat Mihai Dimian.

Ce măsuri propune ministrul pentru protejarea profesorilor

Mihai Dimian a prezentat trei măsuri suplimentare pentru protejarea profesorilor.

Prima măsură vizează introducerea unei „protecții penale speciale explicite pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor ori în legătură cu acestea”.

Ministrul propune și „asistență juridică finanțată și sprijin psihologic pentru profesorii amenințați sau agresați, acordate prompt, fără a aștepta finalizarea procesului”.

O a treia măsură privește „posibilitatea restricționării rapide și proporționale a accesului în școală și a contactului direct cu profesorul pentru persoanele care prezintă un risc, prin decizii motivate și contestabile”.

Ministrul Educației a subliniat că părinții au dreptul să formuleze sesizări privind conduita profesorilor, însă nemulțumirile nu justifică amenințările sau violența.

„Orice părinte are dreptul să formuleze o sesizare și să primească un răspuns motivat. Orice acuzație privind conduita unui profesor trebuie verificată obiectiv. Nicio nemulțumire nu justifică însă intimidarea sau violența la adresa profesorului. În concluzie, profesorul trebuie să apere regulile școlii, iar statul trebuie să apere profesorul”, a mai transmis ministrul.

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