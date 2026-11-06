Un cetățean maghiar a ajuns sclavul unei familii din Băile Tușnad pentru o pretinsă datorie de 1.000 de euro, nestinsă niciodată

Victima ar fi fost obligată să muncească în gospodărie, la cules de fructe și legume, inclusiv în Germania și Olanda, fără să îi fie plătită munca.

Potrivit procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Harghita, cei doi membri de familie au fost reținuți joi, în urma cercetărilor privind exploatarea prin muncă a victimei, pe care ar fi adăpostit-o în locuința lor din stațiunea Băile Tușnad.

Anchetatorii susțin că exploatarea ar fi început la sfârșitul lunii septembrie 2025 și ar fi continuat până la 4 noiembrie 2026.

Obligat să muncească de dimineața până noaptea

Conform probelor administrate în dosar, bărbatul de 56 de ani ar fi fost obligat, inclusiv prin acte repetate de violență fizică și presiune psihică, să efectueze diferite munci în gospodărie, începând cu ora 5 dimineața și până târziu în noapte.

De asemenea, acesta ar fi fost pus să culeagă ciuperci și afine, pe care femeia le-ar fi comercializat ulterior, să lucreze ca zilier la cules de cartofi și să conducă autoturismele familiei pe distanțe considerabile, în intervale scurte de timp.

Banii obținuți pentru activitatea de zilier ar fi fost încasați de bărbatul de 20 de ani.

Mai mult, în vara anului 2026, tânărul l-ar fi transportat pe cetățeanul maghiar în Germania și Olanda, unde acesta ar fi muncit la cules de căpșuni și pe o plantație de flori. Potrivit anchetatorilor, inculpatul ar fi încasat integral sumele cuvenite victimei pentru munca prestată în străinătate.

Ținut într-o încăpere fără geam și fără acces la baie

Condițiile în care ar fi fost ținut bărbatul erau, potrivit procurorilor, extrem de precare. Pe întreaga perioadă a exploatării, acesta ar fi fost cazat într-o încăpere mică, fără geam, unde dormea pe o saltea așezată direct pe podea.

Victima nu ar fi avut acces la dușul și grupul sanitar din locuință și nu ar fi primit niciun ban pentru munca prestată. Pentru a obține bani, aceasta ar fi ajuns să adune ambalaje PET din tomberoane și să le valorifice.

Actele de identitate, reținute pentru a nu putea pleca

Anchetatorii susțin că cei doi inculpați i-ar fi reținut permanent victimei documentele de identitate, permisul de conducere și documentul de reședință, pentru a o menține sub control și a o împiedica să plece.

În plus, bărbatul de 20 de ani i-ar fi impus victimei o pretinsă datorie de 1.000 de euro, după producerea unui accident cu unul dintre autoturismele sale. Potrivit procurorilor, plecarea victimei ar fi fost condiționată de achitarea acestei sume, care nu ar fi fost considerată niciodată stinsă.

În urma percheziției domiciliare, asupra femeii de 46 de ani a fost găsit documentul de identitate al victimei, precum și alte mijloace de probă.

Arestați preventiv pentru 30 de zile

În 6 noiembrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Harghita a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt efectuate de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Harghita, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Harghita. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita.