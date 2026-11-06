Un stil mai informal. Papa Leon vrea o schimbare în comunicarea Vaticanului

Papa Leon al XIV-lea a prezentat-o vineri pe noua responsabilă de comunicarea Vaticanului, lăudându-i experiența, creativitatea și energia. Numirea ar putea marca o schimbare către un stil mai informal și mai apropiat de misiunea de evanghelizare a Bisericii Catolice, potrivit The Independent.

María Montserrat Alvarado, fostă directoare a rețelei americane de televiziune catolică EWTN, a preluat la 1 noiembrie funcția de prefect al Departamentului pentru Comunicare al Vaticanului, în locul lui Paolo Ruffini. Este prima femeie care conduce acest departament.

Instituția coordonează activitatea biroului de presă al Vaticanului, televiziunea, radioul, publicațiile și serviciile online ale Sfântului Scaun.

O comunicare mai puțin rigidă

Alvarado a oferit deja o mostră a stilului său la prima conferință de presă, organizată în această săptămână înaintea turneului Papei în trei țări din America Latină.

În timp ce purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a prezentat programul vizitei și a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, Alvarado a vorbit despre relația apropiată cu Papa și despre sentimentele acestuia legate de revenirea în Peru.

„Revenirea acasă este foarte importantă pentru el. Simte acest lucru profund. Acesta este locul care i-a oferit misiunea și l-a inspirat să devină pastorul care este astăzi”, a declarat Alvarado.

Ea a transmis și un mesaj pregătit de Papă pentru jurnaliști, în care acesta și-a exprimat speranța că presa va contribui la prezentarea diversității Bisericii din America Latină ca o forță pentru vindecare și pace.

Tonul relaxat al noii responsabile a contrastat cu răspunsurile instituționale, adesea rigide, care au caracterizat comunicarea Vaticanului. Alvarado a făcut chiar o glumă despre o eventuală vizită a Papei în Mexic, care a fost interpretată de unele publicații în limba spaniolă drept un anunț.

Papa Leon al XIV-lea a declarat că numirea acesteia va contribui la rezolvarea unor probleme dificile din comunicarea Vaticanului, apreciind „experiența minunată, creativitatea și energia” pe care Alvarado le aduce în această activitate.

Suveranul Pontif a afirmat anterior că dorește reformarea comunicării Bisericii Catolice, astfel încât aceasta să adopte o perspectivă „explicit misionară”.

Alvarado a condus EWTN News din 2023. Organizația se descrie drept cea mai mare rețea media catolică din lume, având operațiuni de televiziune, radio, publicații și servicii online în șapte limbi.