Prima pagină » Știri externe » Iranul susține că a reconstruit 80% dintre depozitele petroliere avariate în război

Iranul susține că a reconstruit 80% dintre depozitele petroliere avariate în război

Iranul a reconstruit aproximativ 80% dintre depozitele petroliere avariate în războiul de 40 de zile cu Statele Unite și Israel, susține conducerea companiei naționale de inginerie și construcții petroliere, care a explicat că lucrările au inclus refacerea instalațiilor de transfer și construirea unor noi rezervoare de stocare.
Iranul susține că a reconstruit 80% dintre depozitele petroliere avariate în război
sursa foto: Middle East Images/ABACAPRESS.COM via Hepta
Maria Miron
09 nov. 2026, 06:55, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aproximativ patru cincimi din capacitățile de stocare a petrolului avariate în timpul conflictului au fost deja refăcute, potrivit estimărilor prezentate de compania națională iraniană de inginerie și construcții petroliere.

Potrivit directorului general al companiei, Mohammad Meshkinfam, citat de Fars News, firma responsabilă de reconstrucție a fost selectată și mobilizată în doar trei zile, în condiții de război, iar lucrările au început imediat.

„60.000 de inci de sudură au fost executați în aproximativ două luni, simultan cu desfășurarea războiului și sărbătorile de Nowruz”, a declarat oficialul, referindu-se la lucrările de sudură efectuate la instalațiile petroliere avariate.

Nowruz este Anul Nou persan, care se sărbătorește în jurul datei de 20 martie.

Depozitul petrolier din Rey, la sud de Teheran, și alte instalații de stocare din provincia Teheran au fost avariate în timpul conflictului. Potrivit lui Meshkinfam, distribuția carburanților în capitala Iranului a fost reluată în aproximativ două săptămâni.

„În prezent, distribuția produselor petroliere în Teheran este stabilă și se desfășoară chiar peste capacitatea anterioară”, a afirmat directorul companiei iraniene.

Reconstrucția, finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie

Contractul de reconstrucție cuprinde două componente: refacerea instalațiilor prin care sunt transferate și distribuite produsele petroliere și construirea rezervoarelor de stocare, alături de alte lucrări de infrastructură.

Potrivit datelor prezentate de Meshkinfam, instalațiile de transfer sunt refăcute în proporție de aproximativ 60%, iar stadiul general al lucrărilor la depozitele și infrastructura petrolieră avariate este estimat la 80%.

Oficialul a indicat sfârșitul lunii Aban drept termen pentru finalizarea lucrărilor. Aban este cea de-a opta lună din calendarul persan și se încheie în jurul datei de 21 noiembrie.

„Sperăm ca până la sfârșitul lunii Aban toate infrastructurile să fie complet readuse la condiții optime”, a declarat Mohammad Meshkinfam.

Una dintre dificultățile menționate de directorul companiei a fost lipsa unui proiect tehnic încă de la începutul lucrărilor. Proiectarea și execuția au fost desfășurate în paralel, iar detaliile tehnice și volumul lucrărilor au fost stabilite pe măsură ce reconstrucția a avansat.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Am văzut în premieră noul SUV chinezesc care țintește Dacia Bigster! Când ajunge în Europa?
GSP.ro
AUR îl acuză pe primarul general al Capitalei că refuză să autorizeze mitingul de susținere a lui Călin Georgescu, anunțat pentru 14 noiembrie
Gandul
WOW! Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea primă de obiectiv
Cancan
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport
Ce înseamnă scheletul cu coarne și inima străpunsă de pe emblema tânărului care a ucis șase oameni la Cracovia
Libertatea
Ce obicei matinal poate crește riscul de pietre la rinichi. Explicația unui medic urolog
CSID
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor