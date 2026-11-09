Iranul susține că a reconstruit 80% dintre depozitele petroliere avariate în război

Aproximativ patru cincimi din capacitățile de stocare a petrolului avariate în timpul conflictului au fost deja refăcute, potrivit estimărilor prezentate de compania națională iraniană de inginerie și construcții petroliere.

Potrivit directorului general al companiei, Mohammad Meshkinfam, citat de Fars News, firma responsabilă de reconstrucție a fost selectată și mobilizată în doar trei zile, în condiții de război, iar lucrările au început imediat.

„60.000 de inci de sudură au fost executați în aproximativ două luni, simultan cu desfășurarea războiului și sărbătorile de Nowruz”, a declarat oficialul, referindu-se la lucrările de sudură efectuate la instalațiile petroliere avariate.

Nowruz este Anul Nou persan, care se sărbătorește în jurul datei de 20 martie.

Depozitul petrolier din Rey, la sud de Teheran, și alte instalații de stocare din provincia Teheran au fost avariate în timpul conflictului. Potrivit lui Meshkinfam, distribuția carburanților în capitala Iranului a fost reluată în aproximativ două săptămâni.

„În prezent, distribuția produselor petroliere în Teheran este stabilă și se desfășoară chiar peste capacitatea anterioară”, a afirmat directorul companiei iraniene.

Reconstrucția, finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie

Contractul de reconstrucție cuprinde două componente: refacerea instalațiilor prin care sunt transferate și distribuite produsele petroliere și construirea rezervoarelor de stocare, alături de alte lucrări de infrastructură.

Potrivit datelor prezentate de Meshkinfam, instalațiile de transfer sunt refăcute în proporție de aproximativ 60%, iar stadiul general al lucrărilor la depozitele și infrastructura petrolieră avariate este estimat la 80%.

Oficialul a indicat sfârșitul lunii Aban drept termen pentru finalizarea lucrărilor. Aban este cea de-a opta lună din calendarul persan și se încheie în jurul datei de 21 noiembrie.

„Sperăm ca până la sfârșitul lunii Aban toate infrastructurile să fie complet readuse la condiții optime”, a declarat Mohammad Meshkinfam.

Una dintre dificultățile menționate de directorul companiei a fost lipsa unui proiect tehnic încă de la începutul lucrărilor. Proiectarea și execuția au fost desfășurate în paralel, iar detaliile tehnice și volumul lucrărilor au fost stabilite pe măsură ce reconstrucția a avansat.