SUA avertizează Irakul cu un posibil atac de amploare asupra Iranului. Washingtonul cere închiderea frontierelor

Washingtonul a transmis oficialilor irakieni că ia în calcul un atac militar de amploare care ar viza teritoriul iranian, potrivit publicației Tilt.

Avertismentul vine în contextul în care SUA solicită Irakului să închidă toate punctele de trecere a frontierei cu Iranul, cu excepția a două. Bagdadul ar fi fost amenințat cu sancțiuni dacă nu respectă solicitarea americană.

Într-o convorbire telefonică cu președintele Donald Trump, premierul irakian Ali Faleh al-Zaidi a subliniat că teritoriul Irakului nu trebuie folosit pentru lansarea unor atacuri împotriva statelor vecine.

Ministrul irakian de Externe avertizează asupra unei posibile noi escaladări regionale

Ministrul irakian de Externe, Fuad Hussein, a declarat pentru Al Jazeera, într-un interviu publicat, sâmbătă, că există dovezi potrivit cărora actori externi au folosit teritoriul Irakului pentru a lansa atacuri asupra statelor vecine.

Bagdadul investighează atacurile lansate de pe teritoriul irakian împotriva unor state din Golf și încearcă să rezolve divergențele cu Arabia Saudită prin dialog, a precizat oficialul.

Arabia Saudită a acuzat grupări aliniate Iranului, care operează în Irak, că au atacat infrastructura sa petrolieră. În septembrie, Bagdadul a confirmat că atacurile cu drone asupra conductei petroliere Est-Vest a Arabiei Saudite au fost lansate de pe teritoriul irakian.

Fuad Hussein a declarat că guvernul irakian negociază cu facțiunile armate aliniate Iranului pentru ca acestea să își pună armele sub controlul statului. Procesul trebuie să se desfășoare prin dialog, nu prin forță, a adăugat ministrul, precizând că Irakul discută și cu Teheranul despre armele deținute de aceste grupări.

Guvernul irakian stabilise inițial ca termen-limită data de 30 septembrie pentru ca facțiunile armate să accepte trecerea armelor sub controlul statului, în contextul încheierii mandatului coaliției internaționale conduse de SUA împotriva grupării Stat Islamic și al retragerii acesteia din țară.

Termenul a fost însă amânat până în iunie 2027, după ce politica de dezarmare a întâmpinat rezistență.

SUA cer închiderea punctelor de frontieră cu Iranul

În privința relației dintre Washington și Teheran, Fuad Hussein a confirmat că Statele Unite au solicitat oficial închiderea tuturor punctelor de trecere a frontierei dintre Irak și Iran, cu excepția a două.

Ministrul a declarat că Irakul își dorește relații de prietenie și o alianță cu Teheranul, dar respinge orice amestec în afacerile sale interne.

Oficialul a mai spus că Irakul a pierdut aproximativ 60 de miliarde de dolari din cauza suspendării exporturilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Livrările au fost reluate după ce au fost încheiate înțelegeri cu Washingtonul și Teheranul.