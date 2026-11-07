Trump vrea un luptător la pupitrul Casei Albe: Dana White, șeful UFC, propus pentru funcția de purtător de cuvânt

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, liderul american a susținut că își dorește ca White să fie însoțit de șase luptători cunoscuți, care să îi servească drept asistenți, relatează The Guardian și The New York Times.

Anunțul vine într-un moment în care funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe este vacantă, după plecarea lui Katie Zacharia, care a ocupat postul timp de numai cinci zile, în luna octombrie.

Deocamdată, nu este clar dacă propunerea lui Trump reprezintă o ofertă oficială de angajare sau un gest provocator, menit să atragă atenția publicului.

Trump: „Dana va fi un purtător de cuvânt cum nu a mai existat”

În mesajul publicat pe Truth Social, președintele american l-a descris pe Dana White în termeni neobișnuiți pentru o persoană propusă să coordoneze comunicarea oficială a administrației prezidențiale.

„Sunt încântat să anunț că marelui Dana White, un luptător violent și un războinic, i-a fost oferită funcția de purtător de cuvânt al Statelor Unite”, a scris Donald Trump.

Președintele a solicitat ca șeful UFC să fie însoțit de șase sportivi din lumea artelor marțiale mixte: Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes și Kayla Harrison.

În postarea sa, Trump a scris numele ultimei sportive „Kayla Harris”, în loc de Kayla Harrison.

„I-am cerut să îi aducă alături de el, ca asistenți, chiar dacă unii dintre ei nu sunt din țara noastră”, a transmis liderul american.

Trump a justificat solicitarea printr-un atac la adresa adversarilor săi politici.

„Avem nevoie de acești oameni pentru a ne apăra împotriva stângii nebune. Dana, te rog, acceptă funcția!”, a adăugat președintele.

În același mesaj, liderul de la Casa Albă a afirmat că White ar urma să fie „un purtător de cuvânt cum nu a mai existat”.

Reacția lui Dana White: „Spre următorul capitol”

La scurt timp după anunțul președintelui american, Dana White a publicat pe Instagram Story o fotografie în care apare în spatele pupitrului din sala de conferințe de presă a Casei Albe.

Imaginea a fost însoțită de mesajul: „Spre următorul capitol”.

Ulterior, șeful UFC a distribuit și o captură de ecran cu declarația lui Donald Trump.

Potrivit The New York Times, White se afla sâmbătă la Londra, unde asista la un eveniment organizat de Zuffa Boxing, companie de promovare a boxului pe care a înființat-o în 2024.

O relație de peste două decenii între Trump și șeful UFC

Donald Trump și Dana White au o relație apropiată care datează din 2001, când actualul președinte american a permis organizarea galei UFC 30 la cazinoul Trump Taj Mahal din Atlantic City, New Jersey.

White a devenit ulterior unul dintre cei mai vizibili susținători ai lui Trump, inclusiv în campaniile electorale ale acestuia.

Directorul UFC a luat cuvântul la Convenția Națională Republicană din 2016, iar în 2020 a donat un milion de dolari organizației politice America First Action.

În noaptea alegerilor prezidențiale din 2024, White a participat la evenimentul organizat de Trump la Mar-a-Lago.

După câștigarea celui de-al doilea mandat prezidențial, Trump a participat la gala UFC 309 de la Madison Square Garden, aceasta fiind prima sa apariție publică în afara reședinței Mar-a-Lago după victorie.

Relația dintre cei doi s-a consolidat și în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial. În iunie 2026, UFC a organizat un eveniment de arte marțiale mixte pe peluza sudică a Casei Albe, în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

În august, Dana White l-a prezentat pe Donald Trump la un miting electoral desfășurat la Red Rock Resort din Las Vegas.

Oferta vine după plecarea ultimului purtător de cuvânt al Casei Albe

Postul de purtător de cuvânt al Casei Albe a rămas vacant după îndepărtarea lui Katie Zacharia, care o înlocuise pe Karoline Leavitt, dar a părăsit funcția după numai cinci zile.

The Guardian remarcă faptul că anunțul lui Trump a venit după rezultatele nefavorabile obținute de Partidul Republican la alegerile desfășurate în cursul săptămânii și ridică întrebări privind caracterul serios al propunerii.

Publicația britanică notează că Dana White conduce o organizație sportivă extrem de profitabilă, iar o eventuală trecere la Casa Albă ar presupune renunțarea la o poziție importantă în industria sporturilor de contact.

Averea lui White este estimată la peste 600 de milioane de dolari, în timp ce salariul anual aferent funcției de purtător de cuvânt al Casei Albe este de aproximativ 195.000 de dolari.

În lipsa unei confirmări oficiale privind acceptarea ofertei, rămâne neclar dacă Dana White va prelua efectiv responsabilitatea comunicării administrației Trump sau dacă mesajul președintelui a fost conceput în primul rând ca o provocare politică și mediatică.