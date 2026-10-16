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Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, concediată după doar cinci zile de la preluarea funcției

Exact la o săptămână după ce a anunțat că o angajează pe Katie Zacharia în funcția de secretar de presă al Casei Albe, președintele american Donald Trump a declarat că aceasta „ar trebui să se mai gândească” dacă să rămână în funcție, după prestația sa dezastruoasă din ultimele zile. În cele din urmă, ea a fost concediată.
Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, concediată după doar cinci zile de la preluarea funcției
Ioana Târziu
16 oct. 2026, 20:59, Știri externe
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Katie Zacharia a fost concediată din funcția de secretar de presă al Casei Albe vineri, la doar cinci zile după ce a preluat funcția, potrivit The New York Times.

Într-o declarație adresată reporterilor înainte de a pleca la un miting în Georgia, Donald Trump a declarat că noul purtător de cuvânt al Casei Albe a fost tratat „foarte, foarte rău, foarte nedrept” de către presă, conform The Independent.

„I-am spus lui Katie acum două minute, i-am spus «Katie, știi, nu trebuie să faci asta…». Veștile au fost atât de neplăcute pentru ea. N-am mai văzut așa ceva. Și i-am spus, sincer, că «dacă aș fi în locul tău, m-aș răzgândi»”, a spus președintele american.

Întrebat ce își dorește ca Zacharia să facă de acum înainte, el a răspuns că vrea „doar ca ea să fie fericită”.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a fost întrebat dacă dorește ca ea să rămână în funcția pe care a început-o lun. El le-a spus reporterilor că va vorbi cu ea când se va întoarce la Washington și a subliniat că o place „foarte mult”.

„Îmi doresc să aibă o viață bună. Nu vreau să am o viață ca cea pe care a dus-o în ultimele trei zile. Este brutalizată de presă. Cred că este foarte nedrept, dar a fost brutalizată de presă”, a spus el.

„Când mă voi întoarce, vom vorbi”, a adăugat Trump.

Katie Zacharia s-a aflat în mijlocul mai multe controverse, după ce a recunoscut că nu a trecut examenul de admitere în Barou, deși s-a prezentat drept specialistă în domeniul juridic. Ea a explicat că nunta planificată i-a distras atenția de la examen.

Mai mult, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a avut un mesaj ironic despre China, spunând că țara „nici măcar nu are toalete corespunzătoare”.

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