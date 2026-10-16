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Von der Leyen anunță intervenții pe piața energiei: 100 de milioane de barili eliberați și ajutoare de stat prelungite

Uniunea Europeană pregătește un pachet de intervenții pentru reducerea presiunii exercitate de prețurile ridicate la energie asupra populației și industriei, printre măsuri numărându-se eliberarea a 100 de milioane de barili de petrol și motorină în următoarele patru luni.
Von der Leyen anunță intervenții pe piața energiei: 100 de milioane de barili eliberați și ajutoare de stat prelungite
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
16 oct. 2026, 21:20, Știri externe
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Anunțul a fost făcut vineri, la Bruxelles, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după reuniunea Consiliului European din 16 octombrie.

Potrivit șefei Executivului comunitar, costul importurilor europene de combustibili fosili a crescut cu 106 miliarde de euro de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, fără ca Europa să primească în schimb o cantitate suplimentară de energie.

Gazele s-au scumpit cu circa 140%

Von der Leyen a descris situația drept una care afectează direct atât gospodăriile, cât și companiile europene.

„Gospodăriile și industria plătesc prețul unui război aflat mult dincolo de granițele noastre”, a declarat președinta Comisiei Europene.

De la sfârșitul lunii februarie, prețurile gazelor au crescut cu aproximativ 140%, iar cele ale motorinei s-au dublat, potrivit datelor prezentate de von der Leyen.

Comisia consideră că nu există o singură soluție care să rezolve problema, în condițiile în care statele membre au mixuri energetice diferite. Bruxelles-ul propune, în schimb, un ansamblu de intervenții pe termen scurt și mediu.

100 de milioane de barili, eliberați în patru luni

Prima dintre măsurile imediate presupune introducerea pe piață a 100 de milioane de barili de petrol și motorină în următoarele patru luni, operațiunea urmând să fie gestionată de Agenția Internațională pentru Energie.

În paralel, UE intenționează să prelungească și să extindă cadrul temporar privind ajutoarele de stat, introdus în februarie, astfel încât guvernele să aibă în continuare instrumente pentru a interveni în sprijinul economiei.

O altă decizie vizează amânarea cu un an a aplicării Regulamentului privind metanul.

Bruxelles-ul va lansa și un dialog strategic privind rafinăriile europene, obiectivul declarat fiind creșterea capacității de rafinare în interiorul Uniunii și reducerea prețurilor.

UE vrea să cumpere energie folosindu-și întreaga forță de negociere

Comisia Europeană intenționează să modifice și mecanismul prin care cererea de energie a statelor membre este agregată.

În loc să se limiteze la facilitarea contactului dintre cumpărători și furnizori, grupul operativ european ar urma să mandateze un operator să intre pe piața mondială și să achiziționeze sursele de energie necesare, folosind puterea de negociere rezultată din agregarea cererii întregii Uniuni Europene.

Pe termen mediu, Bruxelles-ul consideră însă că vulnerabilitatea fundamentală este dependența Europei de petrolul și gazele importate.

Comisia pledează pentru continuarea tranziției către energie produsă în Europa, inclusiv din surse regenerabile și nucleare, precum și pentru electrificarea consumului și modernizarea rețelelor.

În 2025 au fost instalate în UE capacități regenerabile de 80 GW, însă o capacitate de șase ori mai mare așteaptă încă să fie conectată la rețele, potrivit datelor prezentate de von der Leyen.

Deficitul comercial cu China: un miliard de euro pe zi

Energia nu a fost singura problemă economică majoră discutată de liderii europeni. Consiliul European a analizat și dezechilibrul comercial dintre UE și China.

În 2025, deficitul comercial al Uniunii în relația cu China a ajuns la echivalentul a aproximativ un miliard de euro pe zi, iar în 2026 ar urma să fie și mai mare.

Von der Leyen a calificat dezechilibrul drept structural și nesustenabil. Comisia intenționează să acționeze prin dialog cu Beijingul, utilizarea instrumentelor comerciale existente și introducerea unor mecanisme noi pentru reducerea dependenței de furnizori unici.

În decembrie, Comisia Europeană intenționează să prezinte inițiativa „DiversifyEU”, destinată accelerării procesului prin care companiile europene își reduc dependențele economice considerate riscante. Este avut în vedere și un mecanism de solidaritate pentru situațiile în care un stat membru este supus coerciției sau represaliilor economice.

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