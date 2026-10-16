Paolo Zampolli, emisarul lui Donald Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în direct, a fost demis după un scandal cu un oficial american

Zampolli a declarat că nu a fost surprins de decizie, în contextul disputei desfășurate prin e-mailuri și al acuzațiilor reciproce dintre cei doi oficiali.

Un oficial american a confirmat joi că mandatul lui Paolo Zampolli s-a încheiat și că acesta nu mai este angajat al guvernului SUA, potrivit publicației Politico. Informațiile despre conflictul dintre Zampolli și Christopher Landau au fost publicate de aceeași publicație, care a relatat despre schimburile tensionate de mesaje dintre cei doi.

După anunțarea demiterii, Zampolli a transmis că activitatea sa în administrația americană a reprezentat o onoare și le-a mulțumit lui Donald Trump, secretarului de stat Marco Rubio și echipei acestuia.

„Acum a sosit momentul pentru următorul capitol – înapoi la afaceri, la construirea de relații și la încheierea de tranzacții”, a declarat Zampolli. Acesta a mai afirmat că președintele american l-ar fi întrebat de ce dorește să lucreze în administrația publică, în condițiile în care ar putea continua să încheie afaceri.

Paolo Zampolli, demis după conflictul cu Christopher Landau

Potrivit Politico, disputa dintre Paolo Zampolli și Christopher Landau s-a desfășurat timp de mai multe luni și a vizat atribuțiile emisarului special, autoritatea în cadrul Departamentului de Stat și respectarea lanțului de comandă.

Landau ar fi încercat să îl mențină pe Zampolli concentrat asupra responsabilităților sale în domeniul cultural. În schimb, e-mailurile obținute de publicație arată că emisarul s-ar fi întâlnit cu oficiali străini pentru a discuta și subiecte care nu aveau legătură directă cu diplomația culturală.

Într-un schimb de mesaje din luna iunie, Zampolli l-a acuzat pe Landau că ar fi divulgat informații către The New York Times. Acuzația ar fi avut legătură cu un articol publicat în martie, în care se relata că Zampolli ar fi solicitat intervenția Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) în cazul Amandei Ungaro, fosta sa parteneră și mama fiului său.

Zampolli a negat că ar fi cerut reținerea sau deportarea femeii, în timp ce Landau a respins acuzațiile privind divulgarea informațiilor. Într-un mesaj citat de Politico, secretarul de stat adjunct a calificat acuzațiile drept nepotrivite și defăimătoare.

Paolo Zampolli și legăturile sale cu România

Paolo Zampolli a devenit cunoscut în România după mai multe apariții publice alături de reprezentanți ai autorităților. La 27 august, acesta a participat la inaugurarea parcului „Donald Trump” din Sectorul 4 al Bucureștiului, eveniment organizat de primarul Daniel Băluță.

În timpul evenimentului, Zampolli l-a sunat pe președintele Nicușor Dan, în fața presei. Deși șeful statului nu a răspuns inițial, acesta a revenit cu un apel aproximativ un minut mai târziu.

Zampolli i-a transmis că Donald Trump i-a cerut să îi mulțumească personal președintelui României și poporului român pentru proiectul parcului. Cei doi au discutat în limba engleză, iar Nicușor Dan a spus că va fi o plăcere să se întâlnească ulterior cu emisarul american.

În septembrie 2025, Zampolli se întâlnise și cu premierul Ilie Bolojan. De asemenea, potrivit unor informații publicate de presa românească, acesta ar fi contribuit la organizarea întâlnirii dintre Nicușor Dan și secretarul de stat american Marco Rubio, desfășurată la Washington în februarie 2026.

Înainte de demitere, funcția sa oficială era cea de emisar special al președintelui SUA pentru parteneriate globale, cu responsabilități legate de reprezentarea americană la evenimente internaționale și dezvoltarea parteneriatelor culturale.

Paolo Zampolli, acuzat de agresiune sexuală într-un proces civil

Demiterea lui Paolo Zampolli vine și în contextul acuzațiilor formulate de Victoria Drake, fotomodel și antreprenoare în domeniul tehnologiei. Potrivit unei plângeri depuse la o instanță federală din New York, femeia îl acuză pe Zampolli că ar fi agresat-o sexual în locuința sa din Manhattan, în octombrie 2023.

Conform documentului judiciar, Drake susține că și-ar fi pierdut cunoștința după ce a consumat o băutură oferită de Zampolli și că, în momentele în care și-a recăpătat parțial conștiența, ar fi fost agresată sexual. Femeia afirmă că nu și-a dat consimțământul și solicită despăgubiri, precum și organizarea unui proces cu juriu.

Zampolli a negat acuzațiile și a susținut că plângerea face parte dintr-o încercare de a-l șantaja sau de a-i afecta reputația. El a solicitat, de asemenea, ca procesul să fie analizat în legătură cu o plângere depusă de el împotriva lui Drake, la Roma, în care o acuză pe aceasta de șantaj.

Acuzațiile reprezintă susțineri formulate în cadrul unui proces civil și nu constituie, prin ele însele, o constatare judecătorească a vinovăției. Zampolli nu a fost acuzat de fapte ilegale în legătură cu Jeffrey Epstein, deși numele său ar fi apărut în documente făcute publice în cadrul anchetelor referitoare la acesta.