Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe recunoaște că nu a promovat examenul de admitere în Barou

Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a confirmat joi că nu a promovat examenul de admitere în barou, după ce experiența sa profesională în domeniul juridic a fost pusă sub semnul întrebării, relatează Reuters.

Zacharia, care și-a început activitatea la Casa Albă luni, afirmase anterior că a practicat avocatura înainte de a intra în politică, iar președintele Donald Trump o descrisese drept avocat.

Katie Zacharia recunoaște că nu a promovat examenul

Într-un interviu acordat joi seară emisiunii „Hannity”, de la Fox News, prezentatorul Sean Hannity a întrebat-o direct dacă nu a promovat examenul de avocatură.

„Corect”, a răspuns Zacharia.

Întrebată dacă a susținut examenul a doua oară, aceasta a răspuns: „Nu”.

Potrivit Universității Pepperdine, Zacharia a absolvit Facultatea de Drept în 2011.

În Statele Unite, aproape toți avocații autorizați obțin mai întâi o diplomă în drept, însă absolvenții nu pot practica legal avocatura fără să fie admiși într-un barou.

Prima conferință de presă de la Casa Albă, criticată

Marți, în timpul primei sale conferințe de presă, Zacharia a răspuns întrebărilor adresate de doar trei jurnaliști, înainte de a încheia evenimentul în mai puțin de 15 minute.

Prestația sa a fost criticată de unii comentatori din presă și analiști politici, însă Donald Trump a apărat-o.

„Mi s-a părut că a fost foarte bună”, le-a declarat președintele american jurnaliștilor.

Întrebată de Hannity despre prestația sa, Zacharia a explicat:

„Ceea ce simt este că mi-am asumat cu adevărat responsabilitatea de a susține conferința de presă, Sean, având foarte puțin timp pentru pregătire”.