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Trump spune că „a glumit” când l-a propus pe Dana White ca purtător de cuvânt al Casei Albe

Președintele Donald Trump a declarat că „doar a glumit” atunci când a sugerat că directorul general al UFC, Dana White, ar putea deveni următorul purtător de cuvânt al Casei Albe.
Trump spune că „a glumit” când l-a propus pe Dana White ca purtător de cuvânt al Casei Albe
Iulian Moşneagu
09 nov. 2026, 06:34, Știri externe
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Trump a declarat că White, un susținător important al său, „este încântat de idee”, dar a insistat că nu a vorbit serios despre această posibilitate, descriind propunerea drept „doar o mică distracție”, potrivit Reuters.

„Vă spun, doar am glumit”, le-a declarat Trump jurnaliștilor, explicând că a publicat fotografii cu luptători cunoscuți din UFC, prezentați drept posibili asistenți ai lui White, ca parte a glumei.

În postarea de sâmbătă, Trump l-a descris pe White drept un „luptător și războinic violent” și a sugerat ca acesta să aducă mai mulți actuali sau foști campioni UFC în calitate de asistenți, afirmând că aceștia sunt necesari pentru „a ne apăra împotriva stângii nebune”.

Trump a declarat că Dana White îl va vizita luni la Casa Albă, dar a adăugat că întâlnirea a fost planificată din alte motive.

White, care conduce Ultimate Fighting Championship de peste două decenii, este un aliat apropiat al lui Trump și a contribuit la mobilizarea susținătorilor acestuia în campania pentru alegerile prezidențiale din 2024.

De asemenea, White a apărut alături de Trump la mai multe evenimente politice și a contribuit la organizarea unor lupte UFC pe peluza Casei Albe în acest an.

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