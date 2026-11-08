Dana White răspunde ofertei șocante a lui Trump pentru funcția de purtător de cuvânt. Șeful UFC vrea o întâlnire cu președintele SUA

Dana White a distribuit o fotografie pe Instagram cu el în spatele tribunei de briefing a Casei Albe.

Cu toate acestea, nu a indicat încă dacă va accepta oferta și a menționat că are deja multe responsabilități, potrivit The Independent.

Totuși, șeful UFC a transmis că vrea să se vadă personal cu Donald Trump și că va călători la Washington pentru o întrevedere cu liderul de la Casa Albă.

Președintele Statelor Unite i-a extins oferta de muncă prietenului său de multă vreme într-o postare pe Truth Social de sâmbătă.

Trump l-a numit pe White „luptător și războinic violent” și l-a îndemnat să accepte.

Postul de secretar de presă este vacant din 16 octombrie, în urma concedierii lui Katie Zacharia, pe fondul unei reorganizări mai ample a personalului Casei Albe după înfrângerile republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului.

Pe lângă oferta de muncă, liderul SUA i-a cerut lui White să aducă cu el la Casa Albă mai mulți luptători UFC proeminenți, pentru a ajuta la apărarea administrației împotriva oponenților politici, potrivit sursei citate.

„Avem nevoie de acești oameni pentru a ne apăra împotriva stângii nebune. Dana, te rog, acceptă funcția!”, a transmis Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că White ar urma să fie „un purtător de cuvânt cum nu a mai existat”.