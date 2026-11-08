Peste 390.000 de ruși au murit în războiul din Ucraina. Ce arată datele obținute de hackeri

Potrivit hackerilor, aceștia au reușit să fure aproximativ 23 de terabytes de date.

Conform Euronews, acestea includ documente interne, statistici demografice și economice, precum și informații despre pierderile rusești în războiul împotriva Ucrainei.

Potrivit Kiberpartizany BY, la data de 27 august 2026, cel puțin 393.881 de cetățeni ruși au fost uciși în război. Silent Crow oferă o cifră și mai mare, de 450.100 de morți.

Această diferență semnificativă în estimări se datorează utilizării unor metode diferite de calculare a pierderilor de vieți omenești.

Kiberpartizany BY a numărat decesele pentru care acțiunile militare sau consecințele acestora au fost enumerate drept cauză.

În schimb, Silent Crow nu a inclus doar persoanele ucise în luptă, ci a adăugat și alte câteva categorii de decese. Perderi în afara luptei în rândul personalului militar, decese marcate ca acte teroriste și decese ale unor persoane înregistrate în Rusia, dar care au murit în teritorii ocupate sau în Ucraina, unde cauza exactă a decesului nu a fost stabilită.

Rusia nu a publicat statistici oficiale privind pierderile în luptă din septembrie 2022.

În plus, începând cu 2024, Rosstat a încetat să publice date anuale privind cauzele deceselor. Acest lucru a îngreunat mult o evaluare independentă a impactului demografic al războiului, potrivit sursei citate.

În acest context, accesul la materialele statistice interne ale agenției ar putea face posibilă evaluarea mai precisă a amplorii pierderilor umane.

Spre comparație, la 8 noiembrie, baza de date comună a BBC News Russian Service și Mediazona, care colectează o listă a militarilor ruși decedați identificați pe nume, conținea aproximativ 286.000 de nume.

Cu toate acestea, se știe că această listă este incompletă, în special în ceea ce privește cele mai recente luni ale războiului.