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Noua purtătoare de cuvânt a lui Trump, declarație ironică despre China: „Nici măcar nu au toalete corespunzătoare”

Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a provocat o nouă controversă după ce a afirmat că în China nu existau „toalete corespunzătoare”, punând astfel la îndoială imaginea țării ca viitoare superputere mondială.
Noua purtătoare de cuvânt a lui Trump, declarație ironică despre China: „Nici măcar nu au toalete corespunzătoare”
Sursa foto: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
16 oct. 2026, 10:19, Știri externe
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Într-un interviu difuzat joi, 15 octombrie, Zacharia, în vârstă de 41 de ani, a vorbit despre perioada în care a locuit în China și despre percepțiile americanilor asupra ascensiunii economice a Beijingului. Potrivit Euronews, aceasta i-a povestit comentatorului conservator Jack Posobiec cum privea situația internațională în 2016, când Donald Trump se pregătea să o înfrunte pe Hillary Clinton în alegerile prezidențiale.

„Cum poate China să fie următoarea mare putere? Nici măcar nu au toalete corespunzătoare”

Zacharia a afirmat că, în perioada respectivă, exista convingerea că Statele Unite își pierdeau poziția dominantă, iar China urma să le ia locul. „Ni se spunea tuturor că Hillary urma să câștige. Că zilele de glorie ale Americii se terminaseră. Că China era pe punctul de a deveni următoarea mare putere”, a declarat aceasta.

Apoi a făcut o remarcă neobișnuită despre experiența sa în China. „Îmi amintesc foarte clar că, tocmai întoarsă din China, mă gândeam: «Cum poate China să fie următoarea mare putere? Nici măcar nu au toalete corespunzătoare»”, a spus Zacharia.

Afirmațiile au atras atenția și prin contextul diplomatic. Donald Trump a vorbit în repetate rânduri despre relația sa bună cu președintele chinez Xi Jinping. În septembrie, cei doi lideri au discutat la Washington despre comerț, inteligență artificială și războiul din Iran, convenind asupra unor noi întâlniri în cursul acestui an. Remarca lui Zacharia nu reprezintă o poziție oficială anunțată de administrația americană privind infrastructura Chinei.

Noua purtătoare de cuvânt este deja implicată într-o altă controversă

Zacharia a preluat funcția de purtătoare de cuvânt a Casei Albe în urmă cu mai puțin de o săptămână, înlocuind-o pe Karoline Leavitt. Numirea sa a fost urmată de întrebări privind dreptul de a practica avocatura, după ce s-a prezentat anterior drept specialistă în domeniul juridic.

Joi, Zacharia a explicat că se înscrisese la examenul de admitere în profesia de avocat, dar că pregătirile pentru mutarea în China alături de soțul său i-au distras atenția. Ea a mai declarat că nu a repetat examenul după întoarcerea în Statele Unite, invocând nașterea primului copil.

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