Avertizare MAE pentru românii care merg în Franța: proteste și posibile perturbări în transporturi

MAE avertizează că în perioada 17–21 octombrie este anunțată o grevă în sectorul aviatic, care ar putea afecta zborurile.

Potrivit MAE, protestele ar putea avea loc în centrele urbane și ar putea include blocaje sau acțiuni punctuale în intersecții, sensuri giratorii, stații de alimentare cu carburanți, noduri feroviare și depozite petroliere.

În acest context, sunt posibile perturbări ale transportului public, traficului rutier și feroviar, precum și ale celui aerian, în special în marile orașe și în apropierea infrastructurilor vizate de proteste.

Unde pot verifica românii situația transporturilor

MAE le recomandă călătorilor să verifice informațiile actualizate înainte de plecare și să urmărească anunțurile operatorilor de transport.

Călătorii care au zboruri programate sunt sfătuiți să urmărească actualizările companiilor aeriene și informațiile publicate de aeroporturile de plecare sau de sosire.

Numere de telefon pentru asistență consulară

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la Consulatul General al României la Paris, la numerele +33 1 47 05 29 66 și +33 1 47 05 27 55. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent.

Pentru situații dificile, speciale sau urgente, MAE pune la dispoziție următoarele numere de telefon:

– Consulatul General al României la Paris: +33 6 80 71 37 29

– Consulatul General al României la Marsilia: +33 6 10 02 71 64

– Consulatul General al României la Lyon: +33 6 43 62 77 36

– Consulatul General al României la Strasbourg: +33 6 27 05 00 22

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea site-ului MAE și a paginilor misiunilor diplomatice ale României din Franța. Românii care călătoresc în străinătate pot folosi și aplicația „Călătorește informat” pentru alerte și recomandări de călătorie.