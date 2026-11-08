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Franța, în stare de șoc. Actrița Angèle Metzger s-a stins din viață la doar 27 de ani

Lumea ficțiunii franceze a pierdut una dintre cele mai talentate tinere actrițe ale sale. Angèle Metzger s-a stins din viață la doar 27 de ani.
Franța, în stare de șoc. Actrița Angèle Metzger s-a stins din viață la doar 27 de ani
Sursa foto: Instagram / @angele_metzger
Ioana Târziu
08 nov. 2026, 22:46, Știrile zilei
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Angèle Metzger a devenit cunoscută în 2022, datorită serialului „Chair Tendre”.

Potrivit Le Parisien, actrița a fost găsită moartă sâmbătă dimineață în Les Pavillons-sous-Bois, în departamentul Seine-Saint-Denis.

Tânăra a fost găsită la baza clădirii Centrului comunal de acțiune socială (CCAS), lângă o parcare subterană.

Este posibil ca Metzger să fi căzut de pe o scară sau de pe o platformă cu vedere la parcare. Serviciile de urgență au fost alertate rapid și au ajuns la fața locului.

Cu toate acestea, nu au reușit să o resusciteze.

Ea a fost văzută pe camerele de supraveghere traversând o barieră pentru a accesa clădirea și intrând într-o zonă nedeschisă publicului.

Secția de poliție Livry-Gargan a fost anunțată pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului, potrivit sursei citate.

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