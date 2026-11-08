Trump spune că este puțin probabil să ordone noi atacuri asupra Iranului dacă negocierile avansează. SUA cer Irakului să închidă majoritatea punctelor de frontieră cu Teheranul

Trump a afirmat duminică, într-un interviu telefonic acordat CNN, că o nouă intervenție militară americană ar putea fi evitată dacă Iranul acceptă un acord solid.

„Depinde dacă vor semna sau nu un acord foarte puternic. Răspunsul este că este foarte puțin probabil să fie necesar”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Donald Trump a afirmat că Statele Unite au identificat mai multe ținte de infrastructură pe teritoriul iranian, inclusiv centrale electrice și poduri.

„Avem 38 de poduri pe care le putem doborî literalmente într-o oră”, a declarat liderul american.

Trump a spus că nu își dorește distrugerea infrastructurii iraniene, argumentând că reconstrucția acesteia ar putea dura ani. El a susținut însă că forțele americane sunt pregătite pentru noi operațiuni militare și a menționat prezența a trei portavioane în regiune.

Negocierile sunt mediate de Qatar

Declarațiile vin într-un moment în care Washingtonul și Teheranul continuă discuțiile indirecte, cu Qatarul în rol de mediator. Negocierile vizează încheierea conflictului, programul nuclear iranian și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transporturile mondiale de energie.

Potrivit unui oficial iranian citat de Reuters, Teheranul a transmis Statelor Unite, prin intermediul Qatarului, o propunere privind programul nuclear. Iranul condiționează însă continuarea discuțiilor de îndeplinirea unor cerințe, printre care ridicarea sancțiunilor, accesul la activele înghețate în străinătate și despăgubiri de război. Washingtonul insistă ca dosarul nuclear să fie abordat încă de la începutul negocierilor.

Qatarul a transmis sâmbătă că discuțiile dintre cele două părți continuă și a respins informațiile potrivit cărora negocierile ar fi eșuat.

SUA cer Irakului să închidă majoritatea punctelor de frontieră cu Iranul

În paralel cu declarațiile lui Trump despre negocieri, Statele Unite încearcă să limiteze legăturile economice ale Iranului cu țările vecine.

Ministrul irakian de Externe, Fuad Hussein, a declarat într-un interviu acordat postului Al Jazeera că Trezoreria SUA a cerut Bagdadului să închidă toate punctele de trecere a frontierei cu Iranul, cu excepția a două. Unul dintre punctele care ar urma să rămână deschise se află în regiunea Kurdistanului irakian. Oficialul nu a precizat care este cel de-al doilea.

Hussein a avertizat că o astfel de măsură ar fi dificil de pus în aplicare și ar afecta economia Irakului, deoarece există numeroase puncte de trecere oficiale și neoficiale de-a lungul frontierei cu Iranul.

„Americanii continuă să ceară închiderea punctelor de trecere, iar noi suntem în prezent în discuții cu ei”, a declarat ministrul.

Solicitarea face parte din politica Washingtonului de intensificare a presiunii economice asupra Teheranului.

Un punct de frontieră a fost deja închis

Irakul a închis luna trecută punctul de trecere Sheeb, unul dintre cele mai importante de la granița cu Iranul. Potrivit explicației furnizate de Fuad Hussein, măsura a fost luată pentru verificarea securității și instalarea unor echipamente de detectare menite să împiedice contrabanda.

Înainte de declarațiile ministrului de Externe, autoritățile irakiene prezentaseră și alte justificări pentru închiderea punctului Sheeb, inclusiv necesitatea modernizării facilităților tehnice și logistice și combaterea traficului de droguri și a falsificării de monedă.

Declarațiile lui Hussein au provocat reacții în politica irakiană. Blocul parlamentar Badr a respins solicitarea americană, pe care a descris-o drept o ingerință în deciziile suverane ale Irakului. Alte formațiuni au cerut autorităților să ofere o explicație unitară privind închiderea punctului de frontieră.

Irakul vorbește despre pierderi de 60 de miliarde de dolari

Situația economică a Irakului este puternic afectată de conflictul din regiune și de perturbarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz.

Fuad Hussein a declarat că pierderile Irakului provocate de războiul cu Iranul și de întreruperea exporturilor de petrol au ajuns la aproximativ 60 de miliarde de dolari.

Totuși, ministrul a anunțat că Bagdadul a ajuns la un acord de principiu cu Washingtonul care permite reluarea exporturilor de petrol irakian prin Strâmtoarea Ormuz, pe o rută maritimă din apropierea Omanului.

Potrivit datelor prezentate de oficialii irakieni din domeniul energiei, exporturile au revenit în octombrie la aproximativ 3,5 milioane de barili pe zi, de la 2,65 milioane de barili pe zi în septembrie.

Ministrul irakian a mai spus că Teheranul a informat Bagdadul despre planurile sale de reluare a negocierilor cu Washingtonul. Hussein a propus formarea unui comitet alcătuit din miniștrii de Externe ai statelor din regiune, care să se deplaseze la Teheran și la Washington.