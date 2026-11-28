Temperatura ideală în casă ziua este de 20–21 de grade, potrivit specialiștilor în încălzire citați de Real Simple. Mai sus de atât, centrala e forțată să muncească în plus, mai ales când afară e foarte frig.

Câte grade noaptea și când pleci

Noaptea, termostatul poate coborî la aproximativ 18 grade. Sub plapumă, scăderea abia se simte, iar mulți experți spun că se doarme mai bine la răcoare.

Organizația Mondială a Sănătății consideră 18 grade temperatura minimă sigură în casă, în sezonul rece. Pentru vârstnici, copii și bolnavi cronici, ar putea fi nevoie de mai mult.

Când pleci la serviciu sau în vacanță, termostatul poate fi lăsat la 14–17 grade. Încălzirea nu trebuie însă oprită complet. Altfel, țevile riscă să înghețe.

Cât poți economisi

Scăderea temperaturii cu 4 – 5 grade, opt ore pe zi, poate reduce factura anuală la încălzire cu până la 10%. Cifra este confirmată și de Departamentul american al Energiei.

Un termostat programabil face asta automat, după programul familiei.

Atenție, însă, la pompele de căldură. Unele pornesc o rezistență electrică atunci când trebuie să încălzească repede casa. O scădere mare, urmată de o creștere bruscă, poate anula economia. Pentru aceste sisteme sunt mai bune ajustările mici.

Termostatul nu face totul singur. Filtrele trebuie curățate, iar caloriferele și gurile de aerisire nu trebuie acoperite. Dacă geamurile și ușile nu sunt bine izolate, căldura se pierde, iar centrala va merge mai mult.