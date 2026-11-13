Cum verifici o firmă înainte să îi plătești un avans: ce îți spune registrul public și ce nu îți spune (P)

​Ce este documentul și cum se obține

Documentul se numește certificat constatator și este eliberat de Registrul Comerțului pentru orice firmă înregistrată, la cererea oricărei persoane, fără a fi nevoie de acordul firmei. Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului prevede că registrul este public și că oficiul eliberează, la cerere și contra unui tarif, informații și certificate constatatoare despre datele înregistrate. Nu este, deci, un act la care are acces doar firma sau doar băncile.

Astăzi documentul se emite în format electronic: un fișier PDF semnat digital, cu cod de bare pentru verificarea autenticității. Se poate solicita direct din contul creat pe portalul instituției sau, pe baza codului fiscal al firmei, printr-un certificat constatator online livrat pe email, de regulă în mai puțin de o oră. Tot ce trebuie știut este codul unic de identificare al firmei, care apare obligatoriu pe orice ofertă, factură sau contract. Dacă o firmă nu îl afișează sau îl refuză, acesta este primul semnal.

Ce citești în el

Certificatul arată, la data emiterii, denumirea exactă și forma juridică, sediul social și durata lui, starea firmei, capitalul social, asociații sau acționarii cu cotele deținute, administratorii cu durata mandatului, obiectul de activitate cu precizarea activităților autorizate, sediile secundare și câțiva indicatori din ultimele situații financiare depuse. Pentru o persoană care urmează să plătească un avans, cinci dintre aceste informații contează cu adevărat.

Starea firmei. Trebuie să fie „în funcțiune”. O firmă cu activitatea suspendată nu poate presta legal; o firmă în dizolvare sau în insolvență poate încasa avansuri pe care nu le va mai putea restitui dacă lucrarea nu se face. Mențiunile de acest fel apar explicit în certificat.

Administratorul. Persoana care semnează contractul trebuie să fie administratorul din certificat sau un împuternicit al acestuia, cu procură. Un contract semnat de „reprezentantul de vânzări” care nu apare nicăieri în registru și nu are procură este un contract pe care firma îl poate contesta.

Activitățile autorizate. Certificatul deosebește activitățile doar înscrise în obiectul de activitate de cele autorizate efectiv. O firmă care vinde pachete turistice sau execută construcții fără ca activitatea să fie autorizată, acolo unde legea cere autorizare, funcționează în afara cadrului legal pentru acea activitate.

Vechimea și capitalul. Nu sunt criterii juridice, dar sunt criterii de bun-simț: o firmă înființată luna trecută, cu capital social minim, care cere un avans de zeci de mii de lei, merită cel puțin întrebări suplimentare și, ideal, un avans mai mic.

Sediul. Un sediu social expirat în registru, un sediu la o adresă de „găzduire” fără legătură cu activitatea sau un sediu care diferă de adresa de pe site nu sunt, în sine, dovezi de rea-credință, dar sunt detalii pe care o firmă serioasă le ține în ordine.

​Ce nu îți spune

Certificatul este o fotografie a registrului, nu o evaluare a firmei. Nu arată litigiile în curs, reclamațiile la protecția consumatorului, datoriile fiscale sau executările silite. Nu arată dacă firma și-a onorat contractele anterioare. Pentru acestea există alte surse: portalul instanțelor, unde se pot căuta dosarele în care firma este parte, buletinul procedurilor de insolvență, lista contribuabililor cu datorii publicată de administrația fiscală și, pentru dezvoltatori imobiliari, cartea funciară a terenului pe care se construiește.

Există și o confuzie frecventă de termeni. Multe instituții și contracte cer un „extras de la Registrul Comerțului”, deși pe portalul instituției nu există niciun produs cu acest nume. Un ghid despre diferența dintre extrasul de la Registrul Comerțului și certificatul constatator explică de unde vine termenul și ce document trebuie cerut de fapt, ca să nu se piardă timp cu un act care nu există.

​Semnale care ar trebui să amâne plata

Firma de pe contract este alta decât cea de pe site sau de pe ofertă, sau codul fiscal lipsește.

Starea din certificat nu este „în funcțiune”, sau apar mențiuni de dizolvare, suspendare, insolvență.

Semnatarul contractului nu este administratorul din certificat și nu prezintă procură.

Activitatea pentru care se cere avansul nu apare ca autorizată, deși legea cere autorizare.

Firma este înființată de câteva luni, iar avansul cerut este disproporționat față de capital și față de practica din domeniu.

Contractul nu prevede clar ce se întâmplă cu avansul dacă lucrarea nu începe la termen.

​Cât de recent trebuie să fie documentul

Legea nu stabilește o valabilitate. Certificatul este corect la data emiterii, iar firma se poate schimba a doua zi. Pentru o verificare înainte de plată, regula de bun-simț este ca documentul să fie obținut în aceeași săptămână cu semnarea contractului, nu reutilizat un certificat primit cu luni în urmă de la firmă. Tocmai pentru că oricine îl poate obține, nu există niciun motiv să se accepte copia adusă de cealaltă parte: cel care plătește îl obține singur și îl citește înainte de a semna.

Costul verificării este de ordinul zecilor de lei și al câtorva minute. Costul lipsei ei se măsoară, în dosarele ajunse la protecția consumatorului și în instanțe, în avansuri de mii sau zeci de mii de lei recuperate greu sau deloc. Diferența dintre cele două o face, de cele mai multe ori, un singur document citit la timp.