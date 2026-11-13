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Producția de energie a României a crescut în primele nouă luni, în ciuda opririi centralei de la Cernavodă, iar exporturile aproape s-au dublat. Care sunt noii performeri și când va fi repornită Unitatea 1

Chiar dacă a trecut prin trei luni fără energie nucleară, România a încheiat primele trei trimestre din 2026 cu o producție cu 1% mai mare și cu exporturi cu 43% în plus față de același interval de anul trecut, după cum arată raportul publicat vineri de operatorul național de sistem și transport al energiei electrice.
Producția de energie a României a crescut în primele nouă luni, în ciuda opririi centralei de la Cernavodă, iar exporturile aproape s-au dublat. Care sunt noii performeri și când va fi repornită Unitatea 1
Sursa: JUSTINEL STAVARU / MEDIAFAX FOTO
Mădălina Prundea
13 nov. 2026, 19:11, Economic
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În perioada ianuarie – septembrie 2026 comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025, se observă o scădere de 3% a consumului intern net și o creștere cu 1% a producției nete de energie, arată raportul Transelectrica, publicat vineri.

În acealași timp, exporturile au înregistrat în primele 9 luni din 2026 o creștere de 43% față de aceeași perioadă din anul 2025, iar importurile, o creștere în procent de doar 4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea importurilor este de doar o singură cifră în această perioadă, care include și oprirea Unității 1 de la Cernavodă, din cauza nivelului mic al Dunării afectat de secetă, pe 28 iulie, cu o capacitate instalată de 706,5 MW, care a funcționat doar trei zile, între 6 și 9 noinoiembrie, la acea dată, și a Unității 2, pe 13 august, care a fost repornită pe 11 noiembrie și livrează în prezent la capacitate aproape maximă.

Unitatatea 1 ar fi urmat să fie reconectată la sistemul energetic național vineri, conform celei mai recente informări a Nuclearelectrica, operatorul centratei de la Cernavodă, după remedierea defecțiunii la parte nenucleară, care a dus la oprirea ei după trei zile de funcționare.

Totuși, până la ora publicării, acesata apare deconectată, cu o estimare de resinconizare pentru sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 9:00, urmând să ajungă la funcționare normală duminică, la ora 15:00,potrivit datelor publicate de Transelectrica.

Sursa: Transelectrica

Consumul de energie electrică a fost în scădere în 8 din primele 9 luni, excepția fiind luna ianuarie, când a crescut cu 6,29%, pe fondul temperaturilor foarte scăzute, cu mult față de media din ianuarie 2025, respectiv  -1,87 grade Celsius, față de 1,80 grade Celsius.

Revenind la producție, primele 9 luni au fost marcate de o scăderea a contribuției surselor termo – adică hidrocarburi/gaze și cărbune – cu 3%, și de 31% a resursei nucleare de la Cernavodă.

Ceea ce a compensat aceste scăderi a fost creșterea producției din ape, cu 10%, dar mai ales a surselor regenerabile (eolian, fotovoltaic/solar și biomasă), cu 31%

Ponderile componentelor mixului de producție netă pentru intervalul ianuarie – septembrie 2025:

  • Termo – 32%
  • Hidro – 25%
  • Nuclear: 21%
  • Surse regenerabile – 19%

În intervalul ianuarie-septembrie 2026, puterea instalată în centralele pe surse termo a înregistrat, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, o scădere cu aproximativ 20%, de la 5.507 MW instalați la 30 septembrie 2025, la 4.427 MW instalați la 30 septembrie 2026.

La data de 1 octombrie 2026, puterea brută instalată în sistemul energetic național totaliza 20.729 MW, cu următoarea structură pe surse primare de energie:

  • cărbune – 1.520 MW (1.345 MW net)
  • hidrocarburi – 2.907 MW (2.376 MW net)
  • nuclear – 1.413 MW (1.300 MW net)
  • hidro – 6.689 MW (6.366 MW net)
  • eolian – 3.441 MW (3.381 MW net)
  • fotovoltaic – 4.614 MW (4.511 MW net)
  • biomasă – 145 MW (134 MW net)

Puterea instalată în instalațiile de stocare totaliza 1.161,99 MW (cu o capacitate de stocare de 2.312,00 MWh), la data de 01.10.2026.

  • Cu un an înainte, puterea instalată în instalațiile de stocare totaliza 256,3 MW.

Puterea instalată la prosumatori însuma 4.149 MW, la 1 august 2026.

  • Cu un an înainte, puterea instalată la prosumatori totaliza 3.021 MW.

Sursa: Transelectrica

Per ansamblu, pe baza rapoartelor Transelectrica, se remarcă o creștere a puterii brute instalate în SEN față de 1 octombrie 2025, de 19.617 MW, deci cu 5,6%, și cu structura următoare:

  • cărbune – 2.762 MW (2.162MW net)
  • hidrocarburi – 2.745 MW (2.215 MW net),
  • nuclear – 1.413 MW (1.300 MW net)
  • hidro – 6.688 MW (6.365 MW net)
  • eolian – 3.091 MW (3.034 MW net)
  • fotovoltaic – 2.779 MW (2.676 MW net)
  • biomasă – 139 MW (127 MW net)

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