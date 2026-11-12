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Putin propune o misiune umanitară în orașul Kostiantînivka. Ucrainenii cred că este o capcană

Președintele rus Vladimir Putin a propus o „misiune umanitară” temporară în orașul Kostiantînivka din estul Ucrainei. Putin a spus că forțele ruse controlează localitatea. Ucrainenii au negat informația și se tem că propunerea ar putea fi o capcană.
Putin propune o misiune umanitară în orașul Kostiantînivka. Ucrainenii cred că este o capcană
Vladimir Putin primește delegația SUA în ianuarie 2026 Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Petru Mazilu
13 nov. 2026, 01:04, Politic
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Propunerea a fost formulată de Vladimir Putin în cadrul întâlnirii de joi, de la Moscova, cu trimișii speciali americani Jared Kushner și Steve Witkoff. Potrivit The Kyiv Independent, oferta surprinzătoare a apărut în timp ce luptele continuă în interiorul orașului Kostiantînivka din regiunea Donețk. Experții avertizează că orașul este un obstacol major în calea eforturilor Rusiei de a prelua controlul asupra restului regiunii.

Vladimir Putin a declarat că în Kostiantînivka au rămas între 400 și 500 de persoane și a sugerat că o încetare temporară a ostilităților le-ar permite acestora să plece. De asemenea, el a cerut Ucrainei să ia măsuri asemănătoare în zonele pe care le mai controlează.

„Este destul de dificil de evaluat situația din teren, având în vedere capacitățile moderne de asalt”, a spus Putin, sugerând că negocierile privind controlul teritorial ar putea continua la nesfârșit.

Ucrainenii cred că rușii pregătesc o capcană

Ucraina a respins afirmațiile lui Putin conform cărora Moscova ar controla Kostiantînivka. Statul Major General ucrainean a transmis că forțele sale continuă să lupte cu grupurile de infanterie rusă care încearcă să se infiltreze în oraș.

De asemenea, Dmytro Lytvyn, consilier al președintelui ucrainean, a pus la îndoială intențiile Moscovei și a amintit de operațiunea umanitară din Oleșkî, în regiunea Herson. Potrivit ucraineanului, acea operațiune a fost folosită pentru a roti trupele și a aduce personal suplimentar în zonă, sub paravanul unei încetări temporare a focului.

„Este de înțeles de ce doresc acest lucru în Kostiantînivka”, a spus Lytvyn.

Negocieri peste negocieri

Întâlnirea de la Moscova a avut loc după două zile de discuții între delegațiile ucraineană și rusă, mediate de SUA la Abu Dhabi.

Acestea s-au încheiat fără a se ajunge la un progres semnificativ privind o încetare a focului mai amplă sau un acord de pace. Cu toate acestea, discuțiile au dus la un acord privind un schimb amplu de prizonieri.

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