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Trump spune că Marine Le Pen este „vocea conservatoare” a Franței, pe fondul protestelor violente din țară

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Marine Le Pen este „vocea conservatoare” a Franței, după revoltele violente din țară, însă a evitat să spună dacă o va susține pe lidera extremei drepte la alegerile prezidențiale din 2027.
Trump spune că Marine Le Pen este „vocea conservatoare” a Franței, pe fondul protestelor violente din țară
Iulian Moşneagu
21 oct. 2026, 07:43, Știri externe
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Declarațiile vin după ce Trump a folosit în repetate rânduri violențele din Franța pentru a critica imigrația și stânga politică din Statele Unite, înaintea alegerilor pentru Congresul american, programate pentru luna noiembrie, scrie AFP.

„Ei bine, nu o cunosc, nu am întâlnit-o, dar cred că a fost tratată foarte nedrept”, a declarat Trump în Biroul Oval, întrebat de un jurnalist AFP dacă o va susține pe Le Pen.

Trump a spus că i se pare că justiția a fost folosită ca armă politică împotriva lui Le Pen.

Marine Le Pen, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnată de o instanță franceză în martie 2025 pentru fapte de corupție. Inițial, i s-a interzis să ocupe funcții publice timp de cinci ani, însă o instanță de apel i-a deschis anul acesta calea pentru a candida la alegerile prezidențiale din 2027, când se va încheia mandatul lui Emmanuel Macron.

„Mi se pare că ea conducea în sondaje. Dar după toate acestea (revolte – n.r.), este cu siguranță vocea conservatoare”, a declarat Trump.

Trump a continuat să promoveze poziția administrației sale cu privire la protestele din Franța, pe care Casa Albă le-a pus în mare parte pe seama imigrației masive.

„Nu a fost o revoltă minoră, nu a fost un simplu protest. A fost o adevărată revoluție, care continuă”, a declarat Trump.

Luni, în timpul unui miting electoral din statul Kansas, Trump a criticat dur situația din Franța, afirmând că țara este „cucerită, jefuită și incendiată de migranți, jihadiști și comuniști”.

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