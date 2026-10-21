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Donald Trump, încrezător înainte de alegerile intermediare: Veți vedea rezultate remarcabile. Nu ne sondează niciodată cum trebuie

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a participat marți la un eveniment electoral în Carolina de Nord pentru a-l susține pe Michael Whatley, candidatul republican pentru postul de senator. Trump a promis „rezultate remarcabile”, deși președintele se confruntă cu cea mai scăzută rată de popularitate din timpul ambelor mandate.
Donald Trump, încrezător înainte de alegerile intermediare: Veți vedea rezultate remarcabile. Nu ne sondează niciodată cum trebuie
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
21 oct. 2026, 07:41, Știri externe
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Președintele Trump și-a intensificat eforturile de a susține candidații republicani aflați în curse electorale pentru alegerile intermediare din noiembrie.

Acesta a călătorit peste 46.000 de kilometri, făcând marți a doua oprire în Carolina de Nord, fapt ce evidențiază importanța statului în lupta pentru controlul Congresului, notează Reuters

Importanța Carolinei de Nord

Sondajele de opinie îl plasează, cu un avans de peste 14 puncte procentuale pe fostul guvernator democrat Roy Cooper în fața republicanului Michael Whatley, care candidează pentru locul lăsat liber de senatorul Thom Tillis.

Deși președintele a transmis, în timpul evenimentului: „Veți vedea rezultate remarcabile. Nu ne sondează niciodată cum trebuie”, fostul senator republican a subliniat că Partidul Republican se îndreaptă către un eșec dezastruos în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului. 

În cadrul evenimentului, administrația a anunțat posibile investiții industriale în Carolina de Nord. Secretarul pentru Comerț, Howard Lutnick, a susținut de pe scenă că grupul minier Sibelco își extinde activitatea în stat, fără a prezenta date concrete, în timp ce președintele a afirmat că Departamentul Apărării va direcționa 1.5 miliarde de dolari către producția locală de cipuri semiconductoare 

Trump a reluat și promisiunea de a acorda 5.000 de dolari fiecărui adult american dacă republicanii își păstrează majoritatea în Congresul SUA. 

„Dacă pierdem, nu primiți nimic”, a încheiat președintele. 

Declinul popularității

Rata de aprobare a președintelui Trump a coborât la 31%, cel mai scăzut nivel înregistrat în cele două mandate prezidențiale, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, din cauza creșterilor de prețuri cauzate de declanșarea războiului cu Iranul. 

Conform cercetărilor sociologice, 68% dintre americani dezaprobă modul în care președintele gestionează economia, inclusiv 37% dintre respondenții care se identifică drept republicani.

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