Nathalia avea 20 de ani și pilota avionul privat prăbușit în Florida. Își luase licența înainte de permisul auto

Asemenea unei rachete care lovește solul, un avion privat Learjet 60 – care zbura de la Austin, Texas, către Bahamas – s-a prăbușit duminică, cu o viteză de 137 de metri pe secundă. A creat un crater uriaș la locul impactului, lângă Palm Beach, Florida. Toate cele nouă persoane aflate la bord au murit.

Printre acestea se află și copilotul, a cărui voce poate fi auzită într-o înregistrare cutremurătoare a comunicării cu turnul de control, în timp ce cerea ajutor. Este vorba despre Nathalia Gadelha, în vârstă de 20 de ani, cunoscută pe plan local după ce a obținut licența de pilot încă din timpul liceului, conform The Independent.

Mama tinerei, Camila, și tatăl ei vitreg au confirmat pentru New York Post că aceasta se afla la bord.

Tânăra aviatoare, care a crescut în comitatul Palm Beach, a apărut anterior în presa locală în octombrie 2023, când și-a obținut licența de pilot privat la doar 17 ani. Asta înaintea permisului de conducere.

„Sigur că mă laud cu asta, pentru că oamenii îmi spun: «Tu nu știi să conduci o mașină», iar eu le răspund: «Da, dar știu să zbor»”, a declarat ea într-un interviu pentru CBS12.

Eleva din ultimul an de la liceul West Boca Raton povestea că a început lecțiile de zbor în 2020, fiind instruită inclusiv de tatăl ei, care învățase să piloteze din plăcere în 2018. Mama ei posta frecvent pe rețelele de socializare fotografii în care familia apărea călătorind împreună cu avioane private. Gadelha spunea că zbura zilnic de când a început pregătirea teoretică, acumulând 88 de ore de zbor și promovând examenul teoretic.

„Mayday, mayday”

În înregistrarea convorbirilor cu turnul de control din Miami, un membru al echipajului raportează mai întâi gheață pe avion, la o temperatură exterioară de minus 47 de grade, și turbulențe moderate.

Câteva clipe mai târziu se aude, cu voce panicată, apelul „mayday, mayday”. Echipajul anunță că avionul coboară cu peste 3.000, apoi cu peste 6.000 de metri pe minut și că nu mai are timp să-l redreseze.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) a deschis o anchetă. Vremea pare un factor important: în zonă erau furtuni izolate, iar avionul traversase o celulă de furtună mai puternică cu doar câteva minute înainte de prăbușire. Nu este însă clar dacă furtuna a contribuit la accident.

Furtunile creează curenți puternici de aer care urcă și se răcesc rapid, iar la altitudinea de zbor a avioanelor temperaturile pot ajunge la minus 73 de grade. Gheața de pe aripi este un pericol important.

În ianuarie 2024, NTSB a emis o alertă de siguranță în care avertiza că gheața poate îngreuna mușt controlul traiectoriei și al vitezei și poate duce la pierderea controlului aeronavei.