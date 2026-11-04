Captura vieții: un pescar a câștigat un milion de dolari australieni după ce a prins un pește de 80 de centimetri

Matthew Maurice ieșise la pescuit împreună cu fratele său mai mic, fără să bănuiască faptul că va captura singurul pește care aducea marele premiu, relatează miercuri publicația germană Bild.

A observat un semn roșu pe peștele prins în întuneric

Matthew Maurice, originar din Teritoriul de Nord al Australiei, a mers la pescuit după un antrenament de fotbal, însoțit de fratele său mai mic.

Cei doi au ales zona Corroboree Billabong, situată la est de orașul Darwin, un loc cunoscut printre pasionații de pescuit pentru exemplarele de barramundi.

La un moment dat, în undița tânărului s-a prins un pește răpitor cu lungimea de aproximativ 80 de centimetri. În timpul recuperării, animalul a sărit din apă, iar pescarul a observat că avea un semn neobișnuit.

„Am prins peștele în cârlig și primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi aprind lanterna frontală. Ce mi-a atras imediat atenția a fost un corp mare, argintiu, și un marcaj roșu foarte vizibil”, a povestit Maurice presei australiene.

Marcajul indica faptul că peștele făcea parte din competiția „Million Dollar Fish”, însă tânărul nu știa inițial ce sumă câștigase.

Un singur pește din concurs valora un milion de dolari

Concursul „Million Dollar Fish” presupune marcarea unor exemplare de barramundi și eliberarea lor în apele din nordul Australiei. Pescarii care reușesc să captureze peștii marcați pot revendica premii în bani.

În cel de-al doisprezecelea sezon al competiției, început la 1 octombrie, organizatorii au introdus în apă 101 pești cu premii.

Dintre aceștia, 100 valorau câte 10.000 de dolari australieni, iar unul singur avea asociat marele premiu de un milion de dolari australieni.

Până la captura lui Matthew Maurice, fuseseră prinși patru dintre peștii care aduceau premii de 10.000 de dolari.

Tânărul a avut astfel șansa de a captura exact exemplarul cu recompensa cea mai mare, devenind al doilea câștigător al premiului de un milion de dolari în cei 12 ani de existență ai concursului.

„Au fost aproximativ două minute de panică totală”

După ce a adus peștele în barcă, Maurice a realizat că prinsese un exemplar marcat, dar nu știa dacă acesta îi va aduce 10.000 de dolari sau premiul cel mare.

„Au fost aproximativ două minute de panică totală”, și-a amintit tânărul.

Confirmarea a venit din partea șefei guvernului Teritoriului de Nord, Lia Finocchiaro, care i-a comunicat personal rezultatul.

„Îți voi da cea mai bună veste din viața ta”, i-a spus aceasta.

La aflarea veștii, Matthew Maurice a izbucnit în lacrimi și a îmbrățișat-o pe oficială.

Ulterior, și-a sunat mama pentru a-i spune că devenise milionar.

„Mamă, am prins barramundi-ul de un milion de dolari! Sunt milionar!”, i-a transmis tânărul, într-un moment surprins de camerele de filmat.

Ce intenționează să facă cu banii

Matthew Maurice a declarat că intenționează să folosească premiul în primul rând pentru a-și asigura stabilitatea financiară.

Tânărul vrea să cumpere o locuință, să își achite datoriile și să păstreze o parte din bani pentru cheltuieli personale.

Peștele care i-a adus averea aparține speciei barramundi, apreciată atât de pescarii sportivi, cât și în gastronomie. Exemplarele pot depăși un metru lungime și pot ajunge la greutăți de câteva zeci de kilograme.

Potrivit publicației germane, nu se știe dacă Maurice a păstrat peștele pentru consum după validarea capturii.

Pentru tânărul de 26 de ani, o ieșire obișnuită la pescuit s-a transformat astfel într-un câștig de aproximativ 623.000 de euro, datorită unui singur marcaj roșu observat la lumina lanternei.