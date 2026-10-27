Trump promite un milion de dolari celor care denunță fraude electorale în SUA. Recompensa va fi plătită doar dacă există o condamnare

Trump a prezentat inițiativa luni, 26 octombrie, într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social, scrie Financial Times. Oferta vizează atât presupuse nereguli din scrutinurile anterioare, cât și eventuale fraude la alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, programate pentru 3 noiembrie.

Un milion de dolari pentru informațiile care duc la o condamnare

În mesajul publicat online, Trump a promis că orice persoană care raportează fraude electorale va primi un milion de dolari dacă informațiile conduc la arestarea și condamnarea celor implicați. Ulterior, într-o declarație pentru presă, președintele a descris suma drept un bonus sau o recompensă pentru persoanele care ajută la identificarea unor asemenea infracțiuni.

🚨 WOW! President Trump just announced anyone who successfully reports voter fraud in the 2026 midterms or ANY election will receive $1 MILLION DOLLARS upon the arrest and conviction Amazing idea 👏🏻 „Anybody reporting Voter Fraud in the past Elections, or the upcoming 2026 Midterm Election, will be paid $1,000,000 upon the arrest and conviction of those that created the Fraud! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP” 🔥 This is in ADDITION to 47’s new plan to give a commission to people who prove taxpayer welfare fraud, an announcement made with @nickshirleyy TRUMP JUST DEPUTIZED THE ENTIRE NATION. Fraudsters are livid tonight! — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 26, 2026

Totuși, administrația americană nu a prezentat un mecanism oficial pentru depunerea sesizărilor, verificarea informațiilor sau efectuarea plăților. Deocamdată nu este clar nici dacă recompensele vor necesita aprobarea Congresului, instituția care controlează alocarea fondurilor federale. Întrebată despre sursa finanțării, Casa Albă a făcut trimitere la anunțul președintelui, fără să ofere alte explicații.

Anunțul vine înaintea unor alegeri decisive pentru Trump

Americanii sunt chemați la urne pe 3 noiembrie pentru a alege noua componență a Camerei Reprezentanților și pentru a reînnoi o parte dintre mandatele Senatului. Rezultatul ar putea modifica echilibrul puterii la Washington. Dacă republicanii pierd controlul asupra uneia sau ambelor camere ale Congresului, Trump ar putea întâmpina dificultăți suplimentare în adoptarea principalelor sale politici.

Președintele a susținut în repetate rânduri că sistemul electoral american este afectat de fraude extinse. Acuzațiile sale privind fraudarea pe scară largă a alegerilor prezidențiale din 2020 nu au fost demonstrate. Cazuri individuale de fraudă electorală au fost identificate și sancționate în Statele Unite, însă dovezile disponibile nu susțin existența unui fenomen generalizat capabil să schimbe rezultatele naționale.

Alte 48 de persoane, puse sub acuzare pentru presupuse infracțiuni electorale

Tot luni, Departamentul american al Justiției a anunțat punerea sub acuzare a 48 de persoane fără cetățenie americană, în dosare privind presupuse încălcări ale legislației electorale. Cazurile vizează statele Pennsylvania, California, Florida, New York și Nevada și includ acuzații de vot ilegal și înregistrare frauduloasă pentru participarea la alegeri. Punerea sub acuzare nu echivalează cu stabilirea vinovăției persoanelor vizate.

Noua recompensă de un milion de dolari nu este singura promisiune financiară făcută recent de Trump. În septembrie, președintele a propus acordarea unui bonus de 5.000 de dolari fiecărui cetățean american adult, dacă republicanii păstrează controlul Congresului.

Potrivit Financial Times, o asemenea măsură ar putea costa peste un trilion de dolari și ar necesita aprobarea legislativului. Casa Albă nu a precizat până acum când ar putea intra în vigoare programul de recompense pentru sesizarea fraudelor electorale și nici ce instituție ar urma să îl administreze.