Laika, cățelușa care a plecat în spațiu și nu s-a mai întors. După 69 de ani, povestea ei încă emoționează

Laika era o cățelușă de aproximativ trei ani, obișnuită cu frigul și viața grea de pe străzile capitalei sovietice, scrie Blic. Cercetătorii au ales-o pentru dimensiunile reduse și temperamentul liniștit. Înainte de zbor, a fost supusă unor antrenamente dificile. A învățat să stea în spații tot mai înguste, să suporte vibrațiile și zgomotele puternice și să se miște foarte puțin. Cabina în care urma să călătorească îi permitea doar mișcări limitate.

O călătorie de pe care nimeni nu plănuise să o aducă înapoi

Laika a fost lansată la bordul navei Sputnik 2, la numai o lună după ce Uniunea Sovietică trimisese în spațiu primul satelit artificial. Era perioada Războiului Rece, iar Moscova dorea să își demonstreze superioritatea tehnologică în fața Statelor Unite.

Misiunea a fost pregătită în grabă. Nava dispunea de sisteme pentru furnizarea oxigenului, hrănirea animalului și monitorizarea funcțiilor vitale, dar nu avea niciun mecanism de revenire în siguranță pe Pământ.

Cercetătorii știau, înaintea lansării, că Laika nu va supraviețui misiunii. Unul dintre medicii implicați în pregătirea ei, Vladimir Iazdovski, a luat cățelușa acasă pentru scurt timp, înaintea zborului. Avea să povestească ulterior că a vrut să îi ofere câteva momente plăcute.

Ultimele ore ale Laikăi. Ce au ascuns autoritățile sovietice

La lansare, senzorii au înregistrat o creștere puternică a ritmului cardiac și a respirației. Laika a supraviețuit desprinderii de Pământ și a ajuns pe orbită. Dar în interiorul capsulei temperatura a început să crească periculos. Sistemul de control termic nu a funcționat corespunzător, iar cățelușa a murit după numai câteva ore, din cauza supraîncălzirii și a stresului.

Publicul nu a aflat atunci adevărul. Autoritățile sovietice au lăsat să se înțeleagă că Laika supraviețuise mai multe zile și că sfârșitul ei fusese mai puțin dureros. Abia în 2002, la 45 de ani de la lansare, informațiile prezentate de cercetătorii ruși au clarificat cauza morții. Sputnik 2 a rămas pe orbită încă mai bine de cinci luni. Pe 14 aprilie 1958, nava a reintrat în atmosfera terestră și a ars.

Regretul unui om de știință și câinii care s-au întors acasă

În august 1960, Uniunea Sovietică le-a trimis în spațiu pe Belka și Strelka. Spre deosebire de Laika, cele două cățelușe s-au întors în viață, demonstrând că un organism poate supraviețui unui zbor orbital și revenirii pe Pământ. În aprilie 1961, Iuri Gagarin devenea primul om care călătorea în spațiu.

Laika nu a apucat niciodată să se întoarcă pe străzile unde fusese găsită. Oleg Gazenko, unul dintre cercetătorii care au lucrat cu ea, avea să își exprime regretul pentru sacrificiul animalului. Privind în urmă, a considerat că informațiile obținute nu justificaseră moartea cățelușei.

La 69 de ani de la lansare, Laika rămâne un simbol al începuturilor explorării spațiale, dar și al sacrificiilor făcute în numele progresului științific. Povestea cățelușei care a plecat de pe străzile Moscovei și nu s-a mai întors niciodată pe Pământ continuă să emoționeze generații întregi.