Facturile la utilități au crescut cu peste 50% în Rusia de la începutul războiului. Familiile taie din cheltuielile pentru mâncare

Polina Ibragimova, o profesoară de istorie din Moscova, în vârstă de 34 de ani, a rămas cu gura căscată când a primit ultima factură. Mama a doi copii a crezut inițial că familia consumase prea multă apă caldă, scrie Reuters. După ce a verificat documentul, a descoperit că majorarea tarifelor era principala cauză. Factura a ajuns la 12.000 de ruble, aproximativ 150 de dolari, cu un sfert mai mult decât în vară. Suma depășește acum avansul salarial pe care îl primește lunar, echivalentul a aproximativ jumătate din salariu.

„A fost neplăcut. Chiar simțim această creștere”, a povestit femeia, care se gândește să ofere meditații unui elev în plus pentru a acoperi cheltuielile. A început deja să economisească la mâncare. Spune că împarte un pui în mai multe porții decât înainte, pentru ca familia să aibă suficiente mese.

Tarifele au crescut după alegerile parlamentare din Rusia

În Rusia, prețurile pentru apă, electricitate și încălzire sunt ajustate periodic. Guvernul federal stabilește orientările generale, iar autoritățile regionale decid majorările finale. Anul acesta, scumpirile au fost amânate până la 1 octombrie, după alegerile parlamentare din septembrie.

Decizia a ferit perioada electorală de nemulțumirile provocate de creșterea costurilor, dar a fost urmată de unele dintre cele mai mari majorări din ultimii ani. Prețurile au urcat într-un moment în care economia rusă resimte deja efectele războiului. Cheltuielile militare ridicate, lipsa forței de muncă și scumpirea carburanților întrețin presiunile inflaționiste.

Banca Centrală a Rusiei menține dobânda de referință la 14%, încercând să limiteze creșterea prețurilor fără să afecteze și mai mult economia. Guvernatoarea instituției, Elvira Nabiullina, a avertizat că facturile mai mari ar putea alimenta așteptările inflaționiste ale populației, ajunse la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani.

Scumpirile provoacă nemulțumiri inclusiv în rândul politicienilor apropiați Kremlinului

Ghennadi Ziuganov, liderul Partidului Comunist, i-a reclamat președintelui Vladimir Putin costurile tot mai mari ale utilităților. Politicianul a declarat că factura pentru propriul apartament din Moscova a depășit 30.000 de ruble, o sumă mai mare decât pensia medie din Rusia.

Și președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a criticat majorările considerate excesive în unele regiuni. Acesta a cerut intervenția procurorilor și a autorității pentru concurență. Creșterile îi afectează și pe micii întreprinzători, care se confruntă deja cu taxe mai mari și costuri ridicate de funcționare.

Anastasia Zapoteeva, administratoarea unui bar din Moscova, spune că majorarea utilităților este deosebit de dificilă pentru afacerile recent deschise. Banca Centrală estimează că inflația va ajunge la 7,1%-7,6% în 2026, peste ținta sa de 4%. Următoarea decizie privind dobânda de referință este programată pentru 18 decembrie.