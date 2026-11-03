America votează, Trump ar putea pierde întreg Congresul. Tot ce trebuie să știi despre alegerile din SUA și când aflăm rezultatele

Alegerile din Statele Unite reprezintă primul mare test electoral național pentru Donald Trump după revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie 2025. Rezultatul va determina dacă președintele republican își poate continua agenda politică beneficiind de sprijinul ambelor camere ale Congresului sau dacă va trebui să negocieze cu o opoziție democrată care ar putea bloca inițiative legislative și declanșa anchete parlamentare.

Sondajele și analizele electorale indică perspective favorabile democraților în competiția pentru Camera Reprezentanților, în timp ce lupta pentru Senat rămâne deschisă. Nemulțumirile privind costul vieții, războiul cu Iranul, creșterea prețurilor la combustibili și politica tarifară a administrației Trump au dominat ultimele săptămâni de campanie.

MEDIAFAX va prezenta în timp real desfășurarea alegerilor din Statele Unite, într-un LIVE TEXT dedicat nopții electorale. Vor fi urmărite rezultatele din statele decisive, evoluția competiției pentru controlul Senatului și al Camerei Reprezentanților, primele reacții ale liderilor politici și implicațiile scrutinului pentru administrația Donald Trump.

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Ce sunt alegerile „midterms” și ce votează americanii

Alegerile de la jumătatea mandatului, cunoscute în Statele Unite drept „midterms”, sunt organizate la doi ani după alegerile prezidențiale.

Alegătorii decid componența Congresului, instituția care adoptă legile federale, aprobă cheltuielile guvernamentale și exercită control parlamentar asupra administrației.

În scrutinul din 3 noiembrie sunt puse în joc:

435 de mandate în Camera Reprezentanților, întreaga cameră fiind reînnoită o dată la doi ani.

35 dintre cele 100 de mandate din Senat, dintre care 33 prin alegeri ordinare și două prin alegeri speciale.

funcții de guvernator și numeroase alte poziții în administrațiile statelor americane, precum și referendumuri și inițiative locale.

Spre deosebire de membrii Camerei Reprezentanților, care sunt aleși pentru mandate de doi ani, senatorii americani au mandate de șase ani. Senatul este format din 100 de membri, câte doi pentru fiecare dintre cele 50 de state americane.

Pentru a asigura continuitatea activității instituției, mandatele senatorilor sunt eșalonate, astfel încât aproximativ o treime dintre locurile din Senat sunt supuse votului la fiecare doi ani.

Funcții de guvernator și numeroase alte poziții în administrațiile statelor americane, precum și referendumuri și inițiative locale.

Câte voturi ai nevoie pentru controlul camerelor

Pentru controlul Camerei Reprezentanților este necesară o majoritate de 218 mandate.

În Senat, republicanii dețin 53 de locuri, iar democrații și cei doi independenți care votează alături de ei controlează împreună 47. Democrații trebuie să obțină un câștig net de patru mandate pentru a ajunge la 51.

Republicanii pot păstra controlul Senatului chiar și cu 50 de locuri, deoarece vicepreședintele JD Vance poate departaja voturile în cazul unui rezultat de 50 la 50.

De ce sunt alegerile atât de importante pentru Donald Trump

În sistemul politic american, președintele are nevoie de Congres pentru adoptarea legislației, pentru finanțarea priorităților administrative și, în cazul Senatului, pentru confirmarea unor numiri importante.

O eventuală schimbare a majorității în Camera Reprezentanților ar permite democraților să controleze comisiile parlamentare, să organizeze audieri și să investigheze activitatea administrației Trump.

Dacă democrații ar câștiga și Senatul, ar putea bloca anumite numiri prezidențiale, inclusiv eventuale nominalizări la Curtea Supremă, și ar avea o influență mult mai mare asupra agendei legislative.

În schimb, păstrarea controlului ambelor camere de către republicani i-ar permite lui Trump să continue colaborarea cu o majoritate parlamentară din propriul partid.

Alegerile au și o semnificație simbolică. Istoric, partidul președintelui aflat în funcție pierde de regulă mandate la scrutinul de la jumătatea mandatului. Doar de două ori după Al Doilea Război Mondial partidul președintelui nu a pierdut teren în Congres la asemenea alegeri.

Trump a participat intens la campanie și le-a cerut susținătorilor să se comporte ca și cum numele său s-ar afla pe buletinul de vot.

Statele care pot decide controlul Senatului

Deși votul se desfășoară la nivelul întregii țări, un număr relativ mic de state va avea o influență disproporționată asupra rezultatului final.

Democrații încearcă să câștige mandate deținute de republicani în state precum Ohio, Carolina de Nord, Maine, Texas, Iowa, Kansas și Alaska. În același timp, trebuie să își apere propriile mandate, inclusiv într-o competiție tensionată din Michigan.

Ohio – Revenirea unui fost senator democrat

În Ohio, democratul Sherrod Brown, care a reprezentat statul în Senat aproape două decenii, încearcă să revină în Congres după înfrângerea din 2024.

Adversarul său este republicanul Jon Husted, care a preluat locul eliberat de JD Vance după ce acesta a devenit vicepreședinte al Statelor Unite.

Carolina de Nord – Un fost guvernator împotriva unui aliat al lui Trump

Democratul Roy Cooper, fost guvernator al Carolinei de Nord timp de două mandate, se confruntă cu republicanul Michael Whatley, fost președinte al Comitetului Național Republican.

Statul este unul dintre principalele obiective ale democraților în încercarea de a recupera mandate în Senat.

Texas – O competiție cu implicații naționale

În Texas, democratul James Talarico îl înfruntă pe republicanul Ken Paxton, procurorul general al statului și reprezentant al curentului politic MAGA.

Texas este un bastion tradițional republican, însă competiția a atras investiții electorale masive din partea ambelor partide.

Paxton a beneficiat de susținerea lui Trump, în timp ce Talarico a încercat să mobilizeze alegătorii printr-un mesaj care combină valorile religioase și temele economice.

Maine – Un mandat republican disputat

Senatoarea republicană Susan Collins încearcă să își păstreze mandatul în fața democratului Troy Jackson.

Maine este un stat în care republicanii au reușit să păstreze un mandat senatorial, deși electoratul a susținut candidați democrați la ultimele alegeri prezidențiale.

Michigan. Scandalul care a zguduit Partidul Democrat

Una dintre cele mai urmărite confruntări are loc în Michigan, unde democratul Abdul El-Sayed se confruntă cu republicanul Mike Rogers.

Competiția a fost marcată de o ruptură spectaculoasă în interiorul Partidului Democrat. Congresmena Haley Stevens, învinsă de El-Sayed la alegerile primare, a anunțat duminică, 1 noiembrie, că îl susține pe republicanul Mike Rogers.

Decizia a provocat tensiuni în partid și a transformat competiția într-un test al relației dintre aripa progresistă și cea moderată a democraților.

Michigan are o importanță deosebită deoarece democrații nu își pot permite să piardă mandate deja deținute dacă vor să obțină majoritatea în Senat.

Georgia – Jon Ossoff încearcă să își păstreze mandatul

Senatorul democrat Jon Ossoff se confruntă cu republicanul Mike Collins într-un stat câștigat de Trump la alegerile prezidențiale din 2024.

Campania lui Ossoff s-a concentrat pe combaterea corupției și pe teme economice, iar rezultatul său va fi urmărit și în perspectiva competiției prezidențiale din 2028.

Alaska, Iowa și Kansas – Alte competiții de urmărit

În Alaska, republicanii încearcă să păstreze mandatul senatorului Dan Sullivan, contestat de democrata Mary Peltola.

În Iowa, republicanul Ashley Hinson se confruntă cu democratul Josh Turek, în timp ce Kansas a devenit, de asemenea, un stat urmărit în lupta pentru Senat.

Economia, războiul cu Iranul și imigrația, principalele teme ale campaniei

Campania electorală a fost dominată de preocupările privind costul vieții, în special prețurile alimentelor, energiei și combustibililor.

Potrivit Reuters, conflictul cu Iranul și consecințele sale economice au afectat percepția publică asupra administrației Trump, în timp ce politica tarifară a președintelui a reprezentat un alt subiect de dispută.

Democrații au încercat să transforme scrutinul într-un referendum asupra politicilor economice și externe ale Casei Albe.

Republicanii au insistat asupra imigrației, securității și diferențelor ideologice dintre cele două partide, prezentând o parte dintre candidații democrați drept prea radicali.

Un alt element important îl reprezintă participarea la vot. Mobilizarea alegătorilor independenți, a tinerilor, a electoratului latino și a alegătorilor din suburbii ar putea influența rezultatele în competițiile strânse.

Ce înseamnă alegerile pentru Europa, NATO și Ucraina

Rezultatul scrutinului va avea implicații și în afara Statelor Unite, inclusiv pentru România.

Congresul american joacă un rol central în aprobarea cheltuielilor federale, inclusiv a fondurilor destinate apărării și asistenței externe.

O schimbare a majorității ar putea modifica negocierile privind bugetele militare, sprijinul pentru Ucraina, relațiile comerciale cu Uniunea Europeană și politica administrației Trump față de aliații NATO.

Totuși, politica externă rămâne în mare măsură în atribuțiile președintelui, iar o majoritate democrată în Congres nu ar însemna automat o schimbare a poziției Washingtonului față de războiul din Ucraina sau față de securitatea europeană.

Pentru România, una dintre principalele teme de urmărit va fi modul în care noul Congres se va raporta la finanțarea apărării, la prezența militară americană în Europa și la cooperarea transatlantică.

La ce oră încep să apară rezultatele alegerilor din SUA. Programul pentru România

Primele secții de votare se vor închide marți, la ora 18:00 pe Coasta de Est a Statelor Unite, ceea ce corespunde orei 01:00, miercuri, 4 noiembrie, în România.

Noaptea electorală va fi marcată de mai multe momente importante:

Ora 01:00, ora României – Kentucky și Indiana

Se închid primele secții de votare, în anumite regiuni din Kentucky și Indiana.

Rezultatele din districtele unde republicanii au obținut victorii confortabile la alegerile anterioare pot oferi primele indicii despre mobilizarea electoratului.

Ora 02:00 – Georgia, Carolina de Sud și Florida

Încep să se închidă secțiile din mai multe state din estul țării.

În Georgia, atenția se concentrează asupra competiției pentru Senat dintre democratul Jon Ossoff și republicanul Mike Collins.

Florida, unde voturile sunt de regulă centralizate relativ rapid, poate oferi informații despre participarea electoratului latino și despre evoluția susținerii pentru republicani.

Ora 02:30 – Ohio și Carolina de Nord

Unul dintre primele momente importante pentru controlul Senatului.

Vor începe să fie publicate rezultatele din competițiile Sherrod Brown – Jon Husted, în Ohio, și Roy Cooper – Michael Whatley, în Carolina de Nord.

Ora 03:00 – Texas, Maine, Michigan și Pennsylvania

Este unul dintre intervalele importante ale nopții.

În Texas și Maine încep să apară rezultate din competițiile pentru Senat, iar în Michigan începe închiderea secțiilor dintr-un scrutin marcat de conflictele interne ale democraților.

În Pennsylvania, atenția se îndreaptă inclusiv către competițiile pentru Camera Reprezentanților, care pot influența decisiv majoritatea parlamentară.

Ora 04:00 – Iowa și Minnesota

În Iowa, rezultatele competiției dintre Ashley Hinson și Josh Turek pot oferi noi indicii privind situația din Senat.

În Minnesota, democrata Peggy Flanagan se confruntă cu republicana Michele Tafoya, într-un scrutin urmărit și pentru impactul asupra dezbaterilor interne din Partidul Democrat.

Ora 05:00 – Montana și Nevada

Încep să se închidă secțiile de votare din alte state vestice.

În Montana, candidatul independent Seth Bodnar încearcă să câștige un mandat senatorial.

Ora 06:00 – California și Washington

Se închid secțiile de pe Coasta de Vest, inclusiv în California, cel mai populat stat american.

Rezultatele din numeroase districte pentru Camera Reprezentanților ar putea fi importante în stabilirea majorității.

Ora 07:00 – Alaska

Se închid majoritatea secțiilor de votare din Alaska, unde competiția pentru Senat este urmărită îndeaproape. Ultimele secții din extremitatea vestică a statului se închid în jurul orei 08:00, ora României.

Sistemul de vot preferențial utilizat în Alaska poate întârzia stabilirea rezultatului final.

Când vom ști cine a câștigat alegerile

Deși primele rezultate vor apărea miercuri dimineață, este posibil ca majoritatea din Congres să nu poată fi stabilită imediat.

Associated Press avertizează că rezultatul final al alegerilor poate rămâne necunoscut timp de mai multe zile, în special dacă diferențele de voturi sunt mici.

În California, numărarea voturilor trimise prin poștă poate continua după ziua scrutinului. În Alaska și Maine, votul preferențial poate necesita redistribuirea opțiunilor alegătorilor și mai multe runde de centralizare.