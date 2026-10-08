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OMS declară că nu are „imaginea completă” privind ciuma din Siberia. Organizația așteaptă un „schimb transparent de informații” din partea Rusiei

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că nu are informații despre „imaginea completă” legată de cazurile de ciumă din Siberia. El a precizat că nu poate fi realizată o evaluare completă a riscurilor fără „schimb transparent de informații” din partea Rusiei.
OMS declară că nu are „imaginea completă” privind ciuma din Siberia. Organizația așteaptă un „schimb transparent de informații” din partea Rusiei
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
08 oct. 2026, 08:23, Știri externe
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Darya Shipilova a murit la două zile după ce s-a îmbolnăvit cu simptome asemănătoare răcelii. Ea era angajată la institutul de cercetare anti-ciumă din orașul Irkutsk, din estul țării. Unele rapoarte sugerează că ar fi fost infectată în urma unui accident de muncă.

Potrivit The Guardian, autoritățile ruse au negat orice legătură cu institutul. Acestea spun că Shipilova a murit din cauza „pneumoniei de etiologie necunoscută”

Mai mult, Rusia insistă că nu există pericolul unei epidemii de ciumă și a descris situația „sanitar-epidemiologică” din regiune ca fiind stabilă.

Restricții dure în laboratorul unde lucra Shipilova

În același timp, oficialii au impus restricții drastice de carantină în laboratorul unde lucra Shipilova și în spitalele din apropiere. Personalul a fost închis în interiorul institutului timp de trei zile.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat miercuri că „nu avem încă o imagine completă a acestui eveniment. Nu suntem capabili să efectuăm o evaluare completă a riscurilor”.

„Partajarea informațiilor la timp, completă și transparentă este esențială pentru a clarifica rapoartele contradictorii și a permite o evaluare precisă a potențialelor riscuri publice”, a adăugat acesta.

OMS cere detalii din partea Rusiei

Directorul general al OMS a spus că dorește, de asemenea, mai multe clarificări din partea guvernului rus în urma relatărilor neconfirmate din presă despre „un al doilea angajat cu pneumonie de cauză nedeterminată”.

„Evaluăm orice raportare din partea comunității”, a spus el. „Am cerut Rusiei să răspundă la acest lucru. Așteptăm un răspuns”.

Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului de gestionare a epidemiilor și pandemiilor din cadrul OMS, a declarat că agenția încă nu știe cum s-a infectat Shipilova în primul rând și cu ce boală virală.

Dacă ciuma pneumonică a fost exclusă, „de ce a murit de fapt?”, a întrebat Kerkhove.

Kremlinul a încercat să minimizeze incidentul și a respins o ofertă de asistență făcută la începutul acestei săptămâni de Donald Trump. Casa Albă a făcut presiuni asupra Moscovei pentru mai multe detalii despre caz, subliniind în același timp că riscul pentru SUA este foarte scăzut, potrivit sursei citate.

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