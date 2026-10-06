Trump îl sună pe Putin pentru a discuta cazul suspect de ciumă din Rusia

Trump a afirmat marți că va discuta cu Putin despre acest caz „foarte curând”.

Autoritățile sanitare fac o anchetă în urma decesului unei angajate a unui institut de combatere a ciumei, pe care autoritățile l-au atribuit unei pneumonii cu cauză necunoscută.

Întrebat ce spun serviciile de informații americane despre acest caz, Trump a afirmat că SUA se află în „discuții foarte aprofundate” pe această temă.

„Vom putea oferi informații în acest sens, probabil mâine”, a spus Trump, citat de AP.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că acest caz prezintă un risc „foarte scăzut” în afara Rusiei. Agenția Națiunilor Unite a precizat că se află în contact cu autoritățile ruse în urma rapoartelor privind decesul, săptămâna trecută, al unei femei care lucra la Institutul de Cercetare Antipestă din Irkutsk, Siberia și Extremul Orient.

Luni, Trump a declarat că SUA ar fi dispuse să ajute Rusia în această situație. „Este o boală cumplită. Știți, este o boală pe care înainte o puteam controla, dar, cumva, microbii aceia au devenit mai puternici și mai inteligenți. Sunt ca o armată”, le-a spus Trump reporterilor la Casa Albă.