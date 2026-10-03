Ciuma a revenit în Rusia! O femeie a murit, iar aproape 200 de persoane au fost puse în carantină

Cazul a declanșat măsuri de izolare și anularea unor evenimente publice în regiune.

Presa locală a identificat victima drept Daria Chipilova, o tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani, care ar fi lucrat la Institutul de Combatere a Ciumei din Irkutsk.

Potrivit unor publicații ruse, femeia ar fi putut contracta infecția după ce o eprubetă s-a spart în laborator. Informația nu a fost însă confirmată oficial, scrie Meduza.

Femeia a murit după o pneumonie severă

Femeia a fost internată marți într-un spital din Shelekhov, oraș aflat în apropiere de Irkutsk, după ce a dezvoltat simptome de pneumonie severă. Starea sa s-a agravat rapid, iar medicii au conectat-o la un ventilator. Ea a murit joi.

Presa rusă a relatat că ar fi fost vorba despre ciuma pneumonică, una dintre cele mai grave forme ale bolii. Aceasta afectează plămânii și se poate transmite de la o persoană la alta prin particule respiratorii eliminate prin tuse sau strănut.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că ciuma pneumonică poate fi fatală dacă tratamentul nu este administrat rapid.

Aproape 200 de persoane, în carantină

Spitalul raional din Shelekhov a fost plasat în carantină, în timp ce o comisie specială evaluează situația. Aproape 200 de persoane care ar fi putut intra în contact cu femeia au fost izolate sau plasate sub observație medicală, potrivit presei ruse.

Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a transmis că persoanele identificate drept contacți sunt monitorizate și că, până în prezent, nu prezintă simptome. Potrivit acestuia, rezultatele testelor de laborator disponibile sunt negative.

Autoritățile au anulat, de asemenea, evenimentele publice programate în Irkutsk. În paralel, ar fi fost deschisă o anchetă penală pentru a se stabili dacă au existat încălcări ale normelor de siguranță sanitară.

Autoritățile cer populației să rămână calmă

Guvernatorul regiunii Irkutsk a făcut apel la calm, după o întâlnire cu Anna Popova, șefa Rospotrebnadzor, autoritatea rusă pentru protecția consumatorilor și supravegherea sănătății publice.

Alexei Țîdenov, guvernatorul regiunii învecinate Buriatia, a confirmat anterior că o femeie din regiunea Irkutsk a murit de ciumă. El a precizat că victima nu vizitase Buriatia și că nu există un focar de ciumă în regiune, inclusiv în zonele de la granița cu Mongolia.

Ministerul rus al Sănătății nu a oferit, până la momentul relatărilor citate, o confirmare oficială detaliată privind cazul. Agenția France-Presse a precizat că nu a putut verifica independent informațiile publicate de presa rusă.

Ultimul caz de ciumă raportat oficial în Rusia datează din 2016, când un copil de 10 ani din Republica Altai a fost diagnosticat cu boala.