Răsturnare de situație în cazul avionului Flydubai. Copilotul ar fi atacat pilotul cu un topor

Hamad Saif al-Shamsi a declarat sâmbătă, citat de agenția de stat WAM, că incidentul a avut loc la bordul zborului FZ1073, același avion care a transmis miercuri un cod de urgență și a fost deviat către Arabia Saudită.

Potrivit procurorului general, copilotul ar fi folosit toporul de urgență din cabina de pilotaj pentru a-l ataca pe comandantul aeronavei. Ulterior, acesta ar fi încercat să preia controlul asupra comenzilor avionului, scrie Aljazeera.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite investighează în continuare incidentul pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs și motivele atacului.

Anchetatorii verifică inclusiv eventualele legături ale copilotului și examinează probele fizice și digitale, precum și rezultatele verificărilor tehnice.

„Rezultatele finale vor fi anunțate imediat ce procedurile necesare vor fi finalizate”, a transmis procurorul general al Emiratelor Arabe Unite.

Ce s-a întâmplat cu avionul Flydubai

Avionul Flydubai, care transporta aproximativ 180 de pasageri, a transmis miercuri un cod de urgență asociat unei posibile deturnări, în timp ce efectua un zbor din Dubai către Tel Aviv.

În urma incidentului, aeronava a fost deviată și a aterizat de urgență în Arabia Saudită, iar autoritățile au intervenit pentru verificarea situației.

Noile informații furnizate de procurorul general al Emiratelor Arabe Unite indică faptul că incidentul din cabina de pilotaj ar fi fost provocat chiar de copilot.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească motivul pentru care acesta ar fi atacat pilotul și dacă au existat alte persoane sau organizații implicate.

Un topor de urgență este un echipament aflat în cabina de pilotaj și este destinat utilizării în situații de urgență, inclusiv pentru spargerea sau tăierea unor componente ale aeronavei.