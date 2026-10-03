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Un pod a fost lovit în Kiev cu drone cu reacție rusești. Traficul a fost oprit în zonă

Un pod care ducea în nordul Kievului a fost lovit sâmbătă, 3 octombrie, de drone cu reacție rusești. Traficul a fost oprit în zonă, iar autoritățile fac acum inventarul pagubelor.
Un pod a fost lovit în Kiev cu drone cu reacție rusești. Traficul a fost oprit în zonă
Sursa foto: Telegram
Coralia Frigea
03 oct. 2026, 09:27, Știri externe
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Un pod important din capitala Ucrainei a fost lovit sâmbătă, 3 octombrie, într-un atac cu drone cu reacție rusești. Drumul făcea legătura cu nordul orașului Kiev și, conform Kyiv Post, este acum serios avariat.

Imagini cu momentul impactului

Carosabilul și liniile de troleibuz ar fi fost serios avariate de atac, iar traficul a fost oprit și mutat pe sensul spre malul drept al Niprului, râul peste care trecea podul.

Pagubele produse în urma atacului

Atacul nu este singur, ci amplifică loviturile date de Rusia în ultimele zile în capitala Ucrainei, din cauza cărora o persoană a murit și un alt pod este și el grav avariat.

Echipele serviciului de urgență, cele de reparații și inginerii de transport au venit la locul atacului pentru a evalua pagubele și integritatea structurală a podului. Operatorul municipal Kyivpastrans și administrația orașului au raportat întârzieri pe opt linii de transport în comun.

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