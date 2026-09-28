Ucraina a atacat căile ferate din Rusia. Un pod s-a prăbușit și 28 de vagoane au deraiat

Atacurile cu drone au vizat mai multe sectoare ale rețelei feroviare din vestul Rusiei, iar autoritățile ruse le atribuie Ucrainei. Circulația trenurilor a fost suspendată temporar pe două tronsoane din regiunile Briansk și Kaluga, după incidentele produse în noaptea de duminică spre luni, potrivit Căii Ferate Moscova, filială a companiei de stat Căile Ferate Ruse.

Compania feroviară, citată de Interfax, a anunțat că infrastructura a fost afectată de o „intervenție externă” și că nu au fost raportate victime.

O parte a unui pod s-a prăbușit

Guvernatorul interimar al regiunii Briansk, Egor Kovalciuk, a anunțat că unul dintre atacurile cu drone a lovit un tronson feroviar din apropierea graniței Rusiei cu Ucraina și Belarus. O parte a unui pod s-a prăbușit, iar 10 vagoane au deraiat. Nu au fost raportate persoane rănite.

Într-o altă zonă din aceeași regiune, 18 vagoane ale unui tren de marfă, fără încărcătură, au deraiat. Un al treilea atac a avariat calea ferată, fără să întrerupă circulația trenurilor.

Pe tronsoanele unde circulația feroviară a fost suspendată, pasagerii au fost transportați cu autobuze, iar unele trenuri au fost redirecționate pe rute alternative.

Atacuri repetate asupra infrastructurii feroviare

Și alte incidente de acest fel au fost raportate în ultimele zile în aceleași zone. În noaptea de 26 septembrie, o linie ferată a fost avariată, iar o gară din regiune a fost atacată.

Ministerul rus al Apărării anunțase duminică interceptarea și distrugerea a 43 de drone ucrainene, inclusiv deasupra regiunii Briansk.

Vineri, o locomotivă electrică și un vagon al unui tren de pasageri au fost avariate între regiunile Samara și Ulianovsk, situate pe Volga, la sute de kilometri de granița cu Ucraina. Compania feroviară rusă a atribuit incidentul unei „intervenții externe”.

Căile ferate, ținte reciproce

Atacurile asupra infrastructurii feroviare au devenit o componentă importantă a războiului. Rusia atacă în mod repetat rețeaua feroviară ucraineană, folosită pentru transportul de pasageri, dar și pentru logistica militară. Ucraina atacă, la rândul său, căile ferate din Rusia, inclusiv rute despre care susține că ar fi folosite pentru transportul trupelor, armamentului și altor resurse destinate frontului.