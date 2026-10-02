Rusia atacă pentru a patra oară un pod-cheie din Kiev. Circulația, complet oprită

Podul de Sud din Kiev a fost atacat din nou în noaptea de joi spre vineri, a anunțat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko. Podul traversează Niprul și leagă cele două maluri ale orașului, fiind o arteră importantă de transport a Kievului.

Podul, folosit atât de traficul rutier, cât și de una dintre liniile metroului din Kiev, este traversat zilnic de sute de mii de civili ucraineni care merg la serviciu sau se întorc acasă.

„Rusia face tot ce poate pentru a face viața în Kiev insuportabilă, încălcând toate normele”, a transmis pe X fostul adjunct al ministrului ucrainean de Interne Anton Gerașcenko.

Este cel de-al patrulea atac rusesc asupra Podului de Sud în decurs de două zile, potrivit Current Time.

În urma atacului precedent, din seara zilei de joi, 1 octombrie, au fost avariate un element de susținere al podului, parapetul, carosabilul și barierele din beton care protejează infrastructura metroului.

Podul, închis complet circulației

Vineri dimineața, Podul de Sud a fost închis circulației în ambele sensuri. De asemenea, au fost introduse restricții de circulație și pe alte poduri peste Nipru, iar transportul a fost deviat pe rute alternative.

Atacurile au afectat și alte zone ale capitalei ucrainene. În estul Kievului, o dronă a lovit un bloc de locuințe cu 25 de etaje, provocând un incendiu la ultimele două niveluri ale clădirii. Potrivit serviciilor ucrainene de urgență, o persoană a murit și alte două au fost rănite.

În sudul Kievului, resturi de drone au căzut într-o zonă deschisă și au avariat ferestrele unei clădiri nerezidențiale și mai multe mașini. Nu au fost raportate victime.

Atacuri și în sud-estul Ucrainei

Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat în cursul nopții 108 drone asupra Ucrainei, dintre care 88 ar fi fost doborâte sau neutralizate.

Au mai fost raportate atacuri și în regiunea Dnipropetrovsk, din sud-estul Ucrainei, unde au fost avariate mai multe obiective de infrastructură, blocuri de locuințe, un magazin și un service auto.