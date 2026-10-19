Misiune „fără precedent” pe frontul din Ucraina: Soldat rănit în luptă, evacuat cu o dronă aeriană

Compania de Sisteme Terestre Fără Pilot a Brigăzii Separate 92 de Asalt a Ucrainei și alte unități ale armatei ucrainene au evacuat, cu ajutorul unei drone aeriene, un soldat rănit pe frontul din Ucraina. Este pentru prima dată când o evacuare a unui soldat rănit s-a petrecut în acest fel, notează The Kyiv Independent.

Soldatul rănit făcea parte din Brigada 30 și petrecuse aproape un an și jumătate într-o poziție de pe linia frontului „sub amenințarea constantă a morții”, mai relevă sursa citată.

El nu a putut fi evacuat pe cale terestră din cauza activității dronelor rusești din zonă și a terenului minat. Încercarea de a ajunge la el pe jos sau cu un vehicul robotic terestru, modalitatea obișnuită de evacuare a răniților, ar fi pus echipa de salvare în pericol, a precizat Gurzuf Defense.

Trupele ucrainene au folosit o dronă hexacopter (o dronă cu șase motoare și șase elice), modelul Heavy Shot Ayudag-6.

BREAKING: Ukraine has carried out the world’s first medical evacuation of a human via a drone from the battlefield the 30th mechanised brigade of Ukraine managed to save their injured comrade from a minefield. Just absolutely insane. https://t.co/TxcR5Lz0MG — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) October 19, 2026

Înainte de evacuarea propriu-zisă, soldatul a primit un echipament special cu carabiniere, pentru ca mai apoi echipa să trimită drona echipată cu un troliu. Ghidat de la distanță de colegii săi care au rămas în contact cu el, soldatul s-a fixat de sistemul de evacuare, marcând o „acțiune fără precedent”.

Potrivit The Kyiv Independent, drona l-a transportat pe soldat într-o poziție mai sigură, unde alți soldați l-au preluat și au organizat evacuarea ulterioară către un spital. Misiunea a durat mai bine de o oră și a constat în parcurgerea unei distanțe de 62 de kilometri.

„O operațiune extrem de complexă, dar una de succes. Este un eveniment istoric”, a declarat Napalm, un programator din cadrul Brigăzii 92, implicat în pregătirea operațiunii, potrivit The Kyiv Independent.