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Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe artere importante din țară. Drumarii intervin cu zeci de utilaje

Vremea rece s-a instalat în România, iar primele ninsori din acest sezon și-au făcut deja apariția mai ales în zona montană a țării. Sâmbătă dimineață, autoritățile au anunțat că se circulă în condiții de iarnă pe mai multe artere importante. Drumarii au mobilizat peste 50 de utilaje de deszăpezire și îi avertizează pe șoferi să nu plece la drum cu mașini nepregătite pentru condițiile de iarnă.
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe artere importante din țară. Drumarii intervin cu zeci de utilaje
DARIUS MITRACHE / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
14 nov. 2026, 11:25, Social
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Potrivit DRDP Brașov, la această oră se circulă în condiții de iarnă pe mai multe artere importante, în special sectoarele situate la altitudini ridicate, acolo unde sunt depuneri de zăpadă pe carosabil.

Potrivit drumarilor, condiții de iarnă se înregistrează pe DN1 și DN73, în zona Predeal, pe DN73 la Fundata, pe DN7C – Transfăgărășan, pe DN10 la Teliu și pe DN11, în Pasul Oituz.

„NINGE ABUNDENT ÎN CENTRUL ŢĂRII! În acest moment se circulă în condiţii de iarnă pe DN1 şi pe DN73 la Predeal, pe DN73 la Fundata, pe DN7C – Transfăgărăşan, pe DN10 la Teliu, pe DN11 în pasul Oituz”, anunţă, sâmbătă, Direcţia Regională de Drunmuri şi Poduri (DRDP) Braşov.

În aceste condiții, au fost mobilizate peste 50 de utilaje de deszăpezire în toate zonele afectate de ninsori dar și preventiv, pe sectoarele pe care se înregistrează temperaturi scăzute.

DRDP Brașov mai precizează că momentan nu sunt blocaje sau probleme în trafic, însă îi avertizează pe șoferi să nu plece la drum cu mașini nepregătite pentru condițiile de iarnă.

Vineri, ANM a anunțat că urmează două zile cu vânt puternic, ploi și ninsori în mai multe regiuni ale țării. Rafalele vor ajunge la 140 km/h la munte, iar de sâmbătă temperaturile vor scădea accentuat, cu minime negative în cea mai mare parte a țării.

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