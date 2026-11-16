Premierul Belgiei are încă o săptămână la dispoziție pentru a rezolva impasul bugetar

Premierul belgian Bart De Wever are la dispoziție încă o săptămână pentru a ajunge la un acord cu partenerii coaliției pentru a rezolva impasul bugetar, după ce discuțiile din weekend nu au dat rezultate.

„Regele l-a îndemnat pe prim-ministru să continue negocierile pentru a ajunge la un acord cât mai curând posibil și a evita astfel o criză politică și bugetară care ar fi în detrimentul țării. Prim-ministrul îi va prezenta un raport regelui pe 23 noiembrie”, a precizat Palatul Regal într-o postare pe X.

De Wever i-a spus monarhului, în cadrul unei audiențe, că „nu a reușit încă să concilieze pozițiile divergente” din cadrul coaliției sale formate din cinci partide, însă a subliniat că există în continuare deschidere pentru găsirea unei soluții.

Premierul belgian și-a prezentat demisia, Regele i-a refuzat-o

La începutul lunii noiembrie, De Wever și-a prezentat demisia din funcție, după ce negocierile privind bugetul federal pentru 2027 au eșuat.

Regele Philippe a refuzat să o accepte și, inițial, i-a acordat un termen până pe 16 noiembrie pentru a găsi o soluție.

De Wever se află în funcție din februarie 2025. Potrivit AFP, pentru a reduce deficitul Belgiei, care depășește 5% din PIB, premierul încearcă să reducă cheltuielile cu 10 miliarde de euro.

În același timp, țara se confruntă cu presiuni pentru a majora considerabil cheltuielile pentru apărare în următorii ani, în conformitate cu planurile NATO.

Guvernul se confruntă și cu presiuni tot mai mari din partea populației și a sindicatelor, care au organizat proteste împotriva măsurilor de austeritate pregătite de autorități.