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Mister în jurul unei instalații nucleare din Iran. AIEA nu știe unde se află și dacă aceasta conține material nuclear

AIEA este „din ce în ce mai îngrijorată” în legătură cu o instalație de îmbogățire a uraniului din Isfahan, declarată de Iran în urmă cu un an, dar la care inspectorii ONU nu au primit acces nici până în prezent, potrivit unui raport confidențial privind Iranul, consultat vineri de Reuters.
Mister în jurul unei instalații nucleare din Iran. AIEA nu știe unde se află și dacă aceasta conține material nuclear
Sursa foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
13 nov. 2026, 11:53, Știri externe
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Iranul nu a permis inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) să revină la niciuna dintre instalațiile sale nucleare bombardate de Israel și Statele Unite în timpul unei campanii de 12 zile din iunie 2025, care a distrus sau avariat grav celelalte instalații de îmbogățire a uraniului ale țării, aflate în centrul programului său nuclear.

Printre ținte s-a numărat și o rețea de tuneluri din Isfahan, unde diplomații cred că se află instalația de îmbogățire a combustibilului de la Isfahan (IFEP), declarată AIEA la 12 iunie 2025, notează Reuters. Un diplomat de rang înalt a declarat însă că localizarea și statutul acesteia rămân necunoscute.

AIEA intenționa să inspecteze instalația la 13 iunie 2025, însă campania de bombardamente a început chiar în acea zi, făcând imposibilă verificarea.

Locația exactă a instalației, necunoscută

„Agenția nu cunoaște locația exactă a IFEP, statutul acesteia în scopul aplicării garanțiilor sau dacă aceasta conține material nuclear”, se arată în raportul confidențial al AIEA transmis statelor membre.

Documentul adaugă că „Agenția este, de asemenea, din ce în ce mai îngrijorată de faptul că Iranul nu i-a permis” să inspecteze instalația sau să consulte planurile de proiectare ale acesteia.

În martie, directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că agenția sa crede că o cantitate semnificativă din uraniul Iranului îmbogățit la cele mai înalte niveluri se află în complexul de tuneluri de la Isfahan.

Raportul a reiterat că Iranul trebuie să informeze AIEA cu privire la situația instalațiilor sale de îmbogățire și la stocul de uraniu puternic îmbogățit, care include și material apropiat de nivelul necesar pentru fabricarea armelor nucleare.

De asemenea, Teheranul trebuie să permită revenirea inspectorilor la instalațiile bombardate și să ofere informații despre uraniul îmbogățit.

„Lipsa informațiilor Agenției despre acest material nuclear și lipsa accesului la instalații pentru a-l verifica reprezintă o problemă gravă de proliferare (…) și trebuie remediată cu cea mai mare urgență”, se mai arată în raport.

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