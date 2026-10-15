Prima pagină » Știri externe » Trump anulează transmiterea în direct a execuției atacatorului de la Fort Hood

Trump anulează transmiterea în direct a execuției atacatorului de la Fort Hood

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că execuția lui Nidal Hasan, condamnat la moarte pentru atacul din 2009 de la baza militară Fort Hood nu va mai fi transmisă în direct.
Trump anulează transmiterea în direct a execuției atacatorului de la Fort Hood
Iulian Moşneagu
15 oct. 2026, 17:52, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Trump susținuse anterior transmiterea execuției în direct, însă planul a atras numeroase critici, relatează BBC.

Vicepreședintele JD Vance și-a exprimat îndoiala că acest lucru se va întâmpla și a declarat că nu ar urmări execuția.

Joi, Trump a explicat că a renunțat la această idee deoarece „mulți oameni foarte buni și bine intenționați ar prefera să nu îl vadă murind”.

„Cred că transmiterea execuției în direct ar fi putut avea un puternic efect de descurajare, arătând întregii lumi cum tratează America teroriștii”, a declarat președintele american.

„Va muri, așa cum este programat, prin împușcare, dar execuția nu va fi transmisă în direct”, a adăugat Trump.

În noiembrie 2009, Nidal Hasan a deschis focul la baza militară Fort Hood din Texas, ucigând 13 militari și rănind alte 32 de persoane.

Execuția sa prin împușcare ar urma să fie prima execuție efectuată de armata americană în peste 60 de ani.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
GSP.ro
Miruță constată că s-au înmulțit incidentele cu nave și drone, dar amintește că România nu e o țară aflată în război
Gandul
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
„Punem chirpici în fisuri și mergem mai departe!” Cum își continuă viața locatarii blocului din Rahova afectat de explozie
Libertatea
Proprietarii de apartamente, avertizați: locuințele care ar putea fi eliminate de pe platformele de închiriere. Ce prevede legea
CSID
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Promotor