Trump anulează transmiterea în direct a execuției atacatorului de la Fort Hood

Trump susținuse anterior transmiterea execuției în direct, însă planul a atras numeroase critici, relatează BBC.

Vicepreședintele JD Vance și-a exprimat îndoiala că acest lucru se va întâmpla și a declarat că nu ar urmări execuția.

Joi, Trump a explicat că a renunțat la această idee deoarece „mulți oameni foarte buni și bine intenționați ar prefera să nu îl vadă murind”.

„Cred că transmiterea execuției în direct ar fi putut avea un puternic efect de descurajare, arătând întregii lumi cum tratează America teroriștii”, a declarat președintele american.

„Va muri, așa cum este programat, prin împușcare, dar execuția nu va fi transmisă în direct”, a adăugat Trump.

În noiembrie 2009, Nidal Hasan a deschis focul la baza militară Fort Hood din Texas, ucigând 13 militari și rănind alte 32 de persoane.

Execuția sa prin împușcare ar urma să fie prima execuție efectuată de armata americană în peste 60 de ani.