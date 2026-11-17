Potrivit documentelor instanței, ambarcațiunea a fost observată inițial în derivă, la aproximativ 18 mile marine sud-est de coastă, de echipajul unei nave comerciale. Ulterior, la 12 septembrie 2024, o navă a Gărzii de Coastă a identificat-o la aproximativ 22 de mile marine est de Constanța.

Pentru că reprezenta un pericol pentru navigație, ambarcațiunea a fost remorcată, sub coordonarea Centrului Maritim de Coordonare (MRCC), și adusă la țărm în mod controlat de polițiștii Gărzii de Coastă, potrivit documentelor analizate de MEDIAFAX.

Muniție de război cât pentru a ataca un oraș

În urma verificărilor, autoritățile au descoperit la bord o cantitate importantă de armament și muniție, printre care o mitralieră de calibru 12,7 mm, lansatoare de rachete sol-aer Stinger, un lansator de grenade antitanc, precum și mii de cartușe de diferite calibre și grenade. Au fost găsite și șapte camere de supraveghere video, fără medii de stocare.

Expertiza a stabilit că ambarcațiunea, identificată cu numărul UBZM6 și asociată platformei MODU CRIMEA 1, era un vas de salvare marină, nu un dispozitiv militar sau o dronă. Anchetatorii nu au putut reconstitui traseul acesteia, iar proprietarul nu a fost identificat. În urma cercetărilor au fost descoperite și urme papilare, precum și două profiluri genetice complete, provenite de la bărbați.

Bunurile au fost confiscate

În dosar au fost cercetate infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Procurorii au dispus însă clasarea cauzei, constatând lipsa intenției necesare pentru existența infracțiunilor. Separat, Parchetul a solicitat confiscarea specială a ambarcațiunii și a echipamentelor de la bord, întrucât deținătorul neidentificat nu îndeplinea condițiile legale pentru deținerea acestora.

Judecătorul de cameră preliminară a admis solicitarea și a dispus confiscarea specială a ambarcațiunii și a bunurilor identificate la bord, aflate în custodia unei unități militare din București.