Finlanda trimite Ucrainei un nou pachet de ajutor militar, în valoare de aproximativ 1 milion de euro

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a aprobat, la propunerea Guvernului, transferul celui de-al 35-lea pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de aproximativ 1 milion de euro.

Ministerul Apărării al Finlandei a anunțat decizia într-un comunicat de presă consultat de agenția de presă Ukrinform.

„Finlanda a accelerat această decizie pentru a răspunde unei solicitări urgente din partea Ucrainei. Nu vom închide ochii în fața momentului de grea încercare prin care trec ucrainenii. Dimpotrivă, vom fi alături de Ucraina și vom continua livrările de echipamente”, a declarat ministrul Apărării, Antti Hakkanen.

Potrivit Ministerului Apărării, noul pachet conține un anumit tip de echipament de apărare, provenit din stocurile Forțelor de Apărare ale Finlandei.

Finlanda a început deja pregătirile pentru următorul pachet de ajutor, care va fi mai complex. Valoarea totală a echipamentelor de apărare livrate de Finlanda Ucrainei a ajuns până în prezent la 3,6 miliarde de euro.

În septembrie, Finlanda a aprobat cel de-al 34-lea pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de aproximativ 290 de milioane de euro.