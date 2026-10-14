575.000 de lei din meditații într-un singur an | Un profesor din Timiș arată unde se poate ajunge cu câștigurile din lecțiile private

Un profesor din județul Timiș a declarat venituri de 575.000 de lei din meditații pentru anul 2025, potrivit datelor prezentate de Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara, citate de impactpress.ro.

Suma depășește jumătate de milion de lei și reprezintă cel mai mare venit individual menționat în raportarea privind această activitate din vestul țării.

Timișul conduce și la numărul declarațiilor fiscale depuse pentru veniturile din meditații, în timp ce județul Caraș-Severin se află pe ultima poziție în regiune, potrivit informațiilor disponibile.

Ce trebuie să facă profesorii care dau meditații

Cadrele didactice care obțin venituri din pregătirea particulară a elevilor trebuie să respecte procedurile legale de autorizare și declarare a veniturilor.

Petru Răzvan Vlad, inspector în cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, a explicat că persoanele care desfășoară astfel de activități trebuie să solicite autorizarea la Registrul Comerțului din județul de domiciliu.

După autorizare, acestea primesc un cod unic de identificare fiscală (CUI), iar veniturile trebuie declarate la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

„La ANAF, pe baza CNP-ului, ei își declară venitul completând formularul declarației unice”, a precizat reprezentantul instituției.

Un caz care scoate în evidență dimensiunea la care se poate ajunge din meditații

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este formularul folosit pentru raportarea veniturilor, potrivit procedurii descrise de reprezentantul Fiscului.

Datele din vestul României arată diferențe importante între județe în ceea ce privește numărul declarațiilor depuse pentru meditații.

Cazul profesorului din Timiș, cu venituri declarate de 575.000 de lei într-un singur an, scoate în evidență dimensiunea financiară pe care o poate atinge pregătirea particulară a elevilor.