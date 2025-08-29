Scandalul ”bani din meditații” la Colegiul Lazăr continuă. Părinții aduc noi acuzații, Inspectoratul Școlar trimite control

Cazul a ajuns și în atenția Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), iar revolta părinților continuă cu noi acuzații la adresa directoarei Colegiului Lazăr.

În ”lupta” unora dintre părinții elevilor din prestigiosul colegiu din București cu ceea ce ei numesc ”fabrica de bani de la Lazăr”, sunt acuzații că profesorii buni sunt înlocuiți cu unii cu pregătire îndoielnică, că elevii care nu fac meditații primesc note mai mici și sancțiuni mai severe, chiar și că o profesoară predă la clasa unde învață propriul ei copil, un caz pe care îl consider un conflict de interese.

”Educația nu este o afacere”

Unul dintre părinți a transmis, joi, un nou mesaj în care susține că, ”la Lazăr, meditațiile nu mai sunt o alegere, sunt o obligație”.

”Copiii sunt racolați aproape cu forța, chiar cinic: note mici, chiar și atunci când învață serios, profesori care nu explică materia cum trebuie, jigniri și presiune constantă în clasă. Totul are un singur scop: să-i împingă pe părinți spre meditații. Meditații unde? Exact la profesorii care, la clasă, îi umilesc și le dau note proaste!

Sunt unul dintre părinții care cotizează la acest sistem. Dau banu’ doamnei Neagoe. Am stat, de curiozitate, o zi întreagă, în fața casei unde doamna Neagoe face ore de meditații. Un «du-te – vino!» de zici că se dădea ceva gratis acolo. Sunt copiii noștri, câte doi, câte trei, care vin să cotizeze la «doamna» Neagoe, nu să se mediteze. Pozele sunt dovada”, este ultimul mesaj al unui părinte, postat pe pagina de Facebook Șantajul din catalog, sub protecția anonimatului. Așa cum sunt toate mesajele grupului, care a ales această formă de protecție pentru a nu expune copiii unor eventuale represalii la școală.

Părinții susțin că ”educația nu este o afacere”, iar copiii ”nu trebuie să fie umiliți și forțați să facă meditații ca să reziste într-o școală publică”. Ei cer ca ISMB și Ministerul Educației să verifice această situație și să ia măsuri pentru a schimba sitația.

Control ISMB la Colegiul Lazăr, după sesizările părinților

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a precizat că a primit sesizările părinților și va trimite un control la Colegiul Lazăr.

”A fost înregistrată o sesizare pe această temă. Situația este în curs de verificare, urmând să fie analizată conform procedurilor legale în vigoare”, au transmis oficialii ISMB, pentru Evenimentul zilei.

O situație similară a fost anul trecut la Colegiul German Goethe. Mai mulți părinți au făcut atunci publice situațiile traumatizante și umilitoare prin care au trecut copiii lor, de-a lungul anilor, de când studiază germana cu profesoara Maria Lipan-Webber, fosta directoare adjunctă a colegiului.

Situația a fost cercetată de Ministerul Educației, care a dispus sancțiuni pentru directoarea de la Goethe. Printre neregulile reclamate în raportul Corpului de Control al ministrului de atunci au fost: „efectuarea de meditații cu elevi de clasă”, „disfuncționalități în desfășurarea orelor la disciplina limba și literatura germană maternă”, „bullying și comportament abuziv” din partea unui cadru didactic din cadrul Colegiului German Goethe.

Revolta părinților împotriva directoarei de la Colegiul Lazăr

Situația reclamată de unii părinți ai elevilor de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr a pornit de la cazul unei profesoare care predă cursuri la o clasă în care învață și copilul ei. Un caz de conflict de interese, reclamă părinții. Pentru că situația trenează de doi ani, părinții s-au mobilizat și au scris o petiție online, cu acuzații grave.

Nemulțumirile părinților încep de la directoarea colegiului, Ionela Neagoe, care, potrivit acestora, ar ține ține ore de meditații într-un imobil din Sectorul 4, unde vin zilnic ”să cotizeze copii de la Lazăr”. Mai mult, tot ea i-ar susține și pe ceilalți profesori din Colegiul Lazăr care oferă meditații.

În ultima postare de pe grupul ”Șantajul din catalog”, acuzațiile că directoarea Ionela Neagoe are numeroși elevi care vin să facă meditații cu ea într-un imobil sunt ilustrate și cu fotografii din exteriorul clădirii, în care apar mai mulți copii, dar și profesoara.

Din aceste imagini nu rezultă însă cu certitudine că acei copii merg la meditații. Cert este însă că în declarația de avere a directoarei Ionela Neagoe sunt trecute și sumele obținute dintr-o activitate comercială a unei firme care are printre obiectele de activitate și ” educație care nu poate fi definită prin nivel, tutoriat academic, cursuri remediale, cursuri de revizuire pentru examene profesionale”. Iar din aceste activități, potrivit ultimei sale declarații de avere, din iunie 2024, a obținut 251.400 de lei, mai mult decât dublul veniturilor sale ca director la Colegiul Național Gheorghe Lazăr.

Ionela Neagoe: ”Se poate și fără meditații”

În declarațiile publice, Ionela Neagoe vorbește despre îmbunătățirea programei școlare și spune că ”se poate fără meditații, se poate opri această nebunie”, așa cum a afirmat în urmă cu câteva luni, pentru observatornews.ro, în contextul în care Ministerul Educației transmitea, înaintea examenelor de bacalaureat și de Evaluare Națională, ca părinții să nu mai exagereze cu meditațiile.

Părinții reuniți în grupul ”Șantajul din catalog” susțin însă că, în realitate, Ionela Neagoe are imobile în care adună copii la meditații, iar pentru o ședință de pregătire la română ia 100 de lei pentru grupuri de doi-trei copii sau 150 de lei pentru orele individuale.

Cazul profesoarei care predă la clasa propriului copil

Părinții unora dintre elevii claselor gimnaziale de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr sunt semnatarii unei petiții online, care a fost trimisă și către Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Cazul a fost semnalat în grupul de Facebook de unul dintre părinți, care, de teama unor eventuale repercusiuni asupra copilului, a cerut să-i fie protejat numele.

Părinții încep cu descrierea cazului cadrului didactic Roxana Banu, profesor la clasa propriului copil. ”Un caz flagrant de conflict de interese”, spun părinții, care durează deja de doi ani.

„Perioadă în care atât cadre didactice, dar mai ales părinți au formulat zeci de sesizări și reclamații. Zero reacții din partea conducerii școlii”, mai spun ei.

Acuzațiile devin grave abia de aici încolo, pentru că acești părinți vorbesc de o legătură între această profesoară și directoarea școlii, de meditațiile ca instrument de șantaj pentru acordarea de note preferențiale, de admiterea preferențială a unor elevi la examenul de admitere în clasa a V-a din rândul unor copii care fac meditații chiar cu profesori din Colegiul Lazăr.

Directoarea Ionela Neagoe știe că profesorul reclamat predă cursuri la clasa unde este elev copilul ei, însă nu consideră că acest lucru este ilegal.

„Acum înțeleg despre ce este vorba… Da! Teacher Banu predă la clasa unde fata ei este elev. Dar acest lucru nu este ilegal. (…) Și copiii mei au învățat la Lazăr. Acest lucru nu însemnă că au fost protejați în vreun fel. Din contră! Exigențele sunt mai mari, presiunea este mai mare. Copilul lui teacher Roxana poate fi evaluat oricând, de către oricine. Este un copil pregătit. Nu are alte beneficii”, spunea Ionela Neagoe, pentru Evenimentul zilei.